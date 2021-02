De Amerikaanse fabrikant Boeing heeft vandaag de immobilisatie aanbevolen van 128 vliegtuigen van het model 777 die in dienst of in reserve staan, en wel een brand in een motor van een 777 tijdens een vlucht boven de Amerikaanse staat Colorado (VS). “Terwijl het onderzoek van de autoriteiten aan de gang is, raadt Boeing aan om de vliegoperaties met de 69 777 vliegtuigen in dienst en 59 in opslag met de Pratt & Whitney 4000-112 motoren tot nader te stoppen “, aldus het bedrijf in een verklaring. Op zaterdag werd een Boeing 777-220 van het Amerikaanse bedrijf United Airlines, die vertrok van Denver (Colorado)naar Honolulu (Hawaii), met 231 passagiers en 10 bemanningsleden aan boord, genoodzaakt terug te keren naar de luchthaven vanwaar hij was vertrokken, nadat de rechtermotor halverwege de vlucht in brand vloog. Het vliegtuig landde gelukkig veilig op de luchthaven van Denver. Geen van de inzittenden raakte gewond. Op beelden gefilmd door een passagier op de vlucht was duidelijk te zien, dat de rechtermotor in brand stond, waarbij delen van de motor los raakten.

Delen van de motor vielen in een woonwijk, zonder persoonlijke ongelukken te veroorzaken. Naar aanleiding van dit incident, riep zondag de Amerikaanse luchtvaartregelgever op tot urgente inspecties van de Boeing 777-vliegtuigen die zijn uitgerust met dezelfde motor. “Na mijn team van luchtvaart veiligheidsexperts te hebben geraadpleegd over de motorstoring in een Boeing 777-vliegtuig boven Denver, heb ik gevraagd een noodluchtwaardigheidsrichtlijn toe te passen die onmiddellijke of grondige inspecties vereist van de Boeing 777-vliegtuigen. Uitgerust met enkele Pratt & Whitney PW4000-motoren, “schreef Steve Dickson, het hoofd van de Federal Aviation Administration (FAA), op het sociale netwerk Twitter.

“Dit zal waarschijnlijk betekenen, dat sommige vliegtuigen uit hun vliegschema’s zullen worden genomen”, voegde hij eraan toe. De FAA-functionaris zei dat uit een voorlopige analyse van de veiligheidsgegevens is gebleken dat er behoefte is aan verdere controles van het type motor zoals voormeld.

Volgens Noord-Amerikaanse media, bevinden de luchtvaartmaatschappijen die dit model gebruiken zich in de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea. De Amerikaanse fabrikant Boeing heeft de afgelopen jaren serieuze problemen gehad met een ander model, de Boeing 737 MAX, die twintig maanden niet mocht vliegen vanwege twee ongevallen waarbij in zes maanden tijd 346 doden vielen.

De commerciële vluchten met de Boeing 737 MAX werden in december 2020 hervat, eerst in Brazilië en vervolgens in de Verenigde Staten en Canada, en op 17 februari werd de eerste commerciële vlucht in Europa uitgevoerd door de Belgische luchtvaartmaatschappij TUI fly.

Het is niet uitgesloten, dat ook de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) niet meer zal mogen vliegen met haar 777-200 ER, die intussen al twee weken met een defect staat op Schiphol (Nederland).