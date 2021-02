De fabrikant van het COVID-19-vaccin, Pfizer en BioNTech, stelt nu minder strenge en extreme transportvereisten dan kort geleden, toen het vaccin pas debuteerde. Oorspronkelijk moest het op mRNA gebaseerd vaccin, gedurende de hele transportketen op ultralage temperaturen worden gehouden om effectief en bruikbaar blijven tussen en wel 76 °F en -112 °F. Nieuwe stabiliteitsgegevens verzameld door Pfizer en BioNTech, die ter beoordeling zijn voorgelegd aan de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), maken het nu mogelijk, het vaccin te bewaren bij temperaturen tussen 5 °F en -13 °F. Het vaccin zou bij die temperatuur tot twee weken stabiel kunnen blijven. Dit verbetert de flexibiliteit voor transport en opslag aanzienlijk ter voorbereiding op toediening aan patiënten.

Tot voor kort was het vaccin grotendeels afhankelijk van de bestaande infrastructuur voor de “koude keten”, zodat het de gebieden kan bereiken waar het wordt gebruikt om patiënten in te enten. Die beperking geldt niet voor het vaccin van Moderna, dat tot een maand stabiel blijft bij nog hogere, standaard koelkasttemperaturen.

Deze ontwikkeling is slechts een voorbeeld van hoe het werk wordt voortgezet aan de vaccins, die al worden ingezet onder noodgoedkeuringen door gezondheidsregelgevers in de VS en elders in de wereld. Pfizer en BioNTech zeggen dat ze eraan werken, om de vereisten voor opslagtemperaturen nog verder te verhogen, zodat ze mogelijk de standaard kunnen benaderen, die wordt aangegeven door de Moderna-prik.

Eén prik

Samen met een andere nieuwe ontwikkeling en studieresultaten van Israëlische onderzoekers ontdekte zij, dat slechts één prik van het gebruikelijke tweeledige Pfizer-BioNTech-vaccin, op zich al 85% effectief zou kunnen zijn, dit is een belangrijke ontwikkeling voor de wereldwijde inentingsprogramma’s. De nieuwe vereisten stellen deelname open voor een hele reeks potentiële nieuwe spelers bij het ondersteunen van levering en distributie, inclusief spelers voor ride-hailing en on-demand bezorging met grote netwerken zoals Amazon, dat de administratie van president Biden heeft, ondersteund, en Uber, die al samen met Moderna werkte op het gebied van vaccinatieprogramma’s.

Dit opent de deur voor deelname aan een reeks startups en kleinere bedrijven in zowel de logistieke als de zorgverleningsruimte, die niet over de schaal of de gespecialiseerde apparatuur beschikken om extreme “cold chain” opslag, te kunnen aanbieden. Technische belemmeringen zijn een blokkade geweest voor sommigen die op zoek waren naar manieren om te helpen, maar die niet de nodige hardware en expertise hadden, om dit effectief te doen.