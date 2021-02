President Chandrikapersad Santokhi heeft op 19 februari aangekondigd, dat de regering een goudmijn voor het volk zal opzetten. Volgens de regeringsleider is er veel goud en het volk moet meeprofiteren. Hij gaf aan, dat er tal van projecten klaarliggen voor de uitvoering en dat er daarom inspanningen worden gepleegd om ‘fresh capital’ aan te trekken. NDP-parlementariër Ebu Jones, tevens lid van de vaste commissie Natuurlijke Hulpbronnen in De Nationale Assemblee, zegt in gesprek met De West, dat hij uitgaande van de gedachte ‘geloven in eigen kunnen’, het eens is met dit besluit, maar er toch enkele vraagtekens bij plaatst.

“Als we door het maximale van ons eigen ding, het grootste deel van de winst voor de Surinamers beschikbaar kunnen stellen, kan ik niet anders dan erachter staan.” Echter vraagt Jones zich af, waarom de regering praat over een nieuwe goudmijn, terwijl de expertise al bij Grassalco is. Hij legt uit dat Sergio Akiemboto, ex-directeur van Grassalco, bezig was met een dergelijk project. “Dus waarom met iets nieuws beginnen?”, stelt Jones. Volgens hem had de vorige regering een trend gezet om 25 procent goud in te kopen bij de verschillende goudmijnen, maar deze regering praat over een nieuwe goudmijn. Het opzetten van een nieuwe mijn kost volgens Jones veel geld, terwijl de regering op dit moment geen geld heeft. Jones is van mening dat de regering voorzichtig moet zijn en moet kijken naar de financiële positie van het land.

Als deze nationale goudmijn een succes zal zijn, hangt volgens Jones af van wie de spelers zullen zijn. “Wie zal onderdeel zijn van het geheel? We moeten de juiste mensen hebben in de organisatie. Met een constructie als bij Staatsolie waarbij de samenleving ruimte krijgt om obligaties te kopen, kan het volk rechtstreeks profiteren. Als Staatsolie dat kan, kan het nu weer, maar laten we kijken wat het wordt”, aldus Jones.

