De veerverbinding tussen Guyana en Suriname wordt hervat op 21 februari 2021. Dit hebben het Guyanese ministerie van Openbare Werken en de Canawaima Ferry Service Inc. bekendgemaakt, aldus berichten in de Guyanese media. De veerdienst wordt op zondag 21 februari opgestart. De verbinding zal voorlopig onderhouden worden door de Guyanese veerboot MB Sandaka. Tot nader order, zal de veerdienst elke zondag, woensdag en vrijdag beschikbaar zijn. De veerboot zal Moleson Creek Terminal verlaten om 09:00 uur (Check-in: 06.30u tot 08.00u). Om 13.00u wordt de terugreis naar Guyana gemaakt.

Bondsvoorzitter Dayanand Dwarka van de Canawaima Werknemersorganisatie (CWO) zegt in gesprek met De West, dat door de neerwaartse trend van de COVID-19-besmettingen en de belangstelling in beide landen, de veerverbinding langzaam aan weer wordt genormaliseerd. “Er zijn vruchtbare gesprekken gevoerd en hierdoor is afgesproken, dat de veerverbinding met inachtneming van de protocollen, zal opereren. Het werd ook tijd, omdat de veerverbinding vanaf 14 maart 2020 stil ligt en ook door de perikelen met de Cubanen werd de hervatting on hold gezet”, stelt Dwarka.

De bondsvoorzitter zei, dat weliswaar een ongeluk in een klein hoekje schuilt, maar dat men ervoor zal zorgen, dat zowel aan de Surinaamse als de Guyanese zijde, de veiligheid van de veerverbinding gewaarborgd zal zijn. “We zullen altijd blootgesteld zijn aan het virus, maar wij moeten alles doen om een grote uitbraak te voorkomen”, aldus Dwarka. Door de ontstane situatie, nam de onzekerheid bij het personeel alleen maar toe en maakten zij zich ernstige zorgen over hun bestaanszekerheid.

Nu de regering de economische bedrijvigheid wederom heeft versoepeld onder stringente COVID-19-protocollen, is er nagegaan onder welke voorwaarden het mogelijk is de activiteiten van de veerverbinding te hervatten.

Tijdens deze editie van de krant probeerde de redactie ook de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) Albert Jubithana te contacten om een reactie, deze was vooralsnog niet bereikbaar.

Vanwege gezondheidsoverwegingen door COVID-19, zullen op dit moment alleen Guyanese en Surinaamse staatsburgers vervoerd worden. De verbinding zal niet open zijn voor internationaal verkeer met passagiers uit andere landen. Een uitzondering zal gemaakt worden voor diplomaten, na verkregen toestemming van de ministeries van Buitenlandse Zaken van beide landen.

Alle passagiers moeten in het bezit zijn van een negatieve Polymerase Chain Reaction Test (PCR-test) uitslag (niet ouder dan 72 uur vóór aankomst). Reizigers met een ander paspoort zullen worden geweigerd. Diplomaten die in Guyana en in Suriname wonen, kunnen op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken van beide landen meereizen.

Guyanezen kunnen een PCR-test ondergaan bij alle erkende medische instellingen die PCR-tests uitvoeren in Guyana, terwijl Guyanezen in Suriname hun test kunnen uitvoeren in het Openbare Ziekenhuis van Suriname en MeDiLab in Paramaribo. Passagiers worden ook gevraagd om al hun reisdocumenten te hebben die nodig zijn om naar Suriname te reizen voorafgaand aan COVID-19. Alle COVID-19-protocollen, inclusief het observeren van sociale distantie aan boord en in het terminalgebouw, zullen worden nageleefd.