De ambassadeur deelde voorts mee, dat er in lijn met de leeftijdspiramide van de gemeenschap, zal worden gevaccineerd. Eerst de mensen die 70 jaar en ouder zijn, daarna 65-plussers, enzovoort per leeftijdsgroep van 5 jaar.

De ambassadeur nodigt alle mensen die ouder zijn dan 60 jaar en die zich wensen te vaccineren, uit om zich uiterlijk maandag 22 februari te registreren bij Henri Rolland de Ravel ([email protected]). Vervolgens zal de ambassade afhankelijk van het aantal betrokken personen, mogelijk het personeelsbestand hergroeperen of verdelen. Gezien de grenssluitingen worden mensen die in het bezit zijn van de Franse nationaliteit momenteel bij uitzondering ingeënt in Frans-Guyana. Hiervoor moet aan beide zijden van de grens, speciale toestemming worden aangevraagd. Om het proces te vergemakkelijken, is het beter om relatief beperkte groepen te vormen.

De ambassadeur herinnert de Fransen in Suriname eraan, zich te houden aan de verplichting van een negatieve COVID-19-test van minder dan 72 uur voor het oversteken van de grens. Ook vraagt hij er rekening mee te houden, dat het wagenpark van de ambassade vrij beperkt is. Het gebruik van een persoonlijk voertuig tot aan de grens met Albina, is welkom.