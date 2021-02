“De Braziliaanse variant komt dichterbij ons huis.” Dit zei volksgezondheidsminister Amar Ramadhin, gisteren in gesprek met journalisten na een RvM-vergadering. “Ik heb gisteravond nog updates gehad over de verschillende varianten. De Braziliaanse is een variant die wél zorgwekkend is. In de zin van, dat die een verhoogde besmettelijkheid herbergt. Er is sprake van her-infecties en mogelijk ook resistentie tegen vaccins, dus het is wél een variant, waarmee we zeker rekening moeten houden, met in achtneming van het feit, dat ze zo dichtbij huis is”, aldus Ramadhin.

Ook heeft de regering volgens Ramadhin, al twee weken het luchtvaartbeleid drastisch gewijzigd en veranderd, met name vluchten uit Brazilië zijn stopgezet en gelet op de perikelen rondom de grenzen, zal de controle opgevoerd worden. “Wij willen zoveel mogelijk importgevallen van varianten reduceren en daarnaar handelen. Wij moeten hierop bedacht zijn”, aldus Ramadhin.

Vaccinatieplan Israël

Suriname zal afkijken van Israël, als het gaat om het zetten van het COVID-19-vaccin.

“Israël is zeker het voorbeeld, van hoe het moet gaan met vaccineren,” zei Ramadhin. Israël is met 7 miljoen gevaccineerden het land met het hoogste percentage toegediende vaccins.

Ramadhin stelt, dat Suriname de nodige logistieke ondersteuning zal vragen. Ook zullen mogelijkheden bekeken worden, op welke wijze het vaccinatieplan van Israël kan worden toegepast in Suriname. Israël heeft woensdag jl. 63 dozen met persoonlijk beschermingsmateriaal gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid. Het gaat onder andere om een grote partij chirurgische maskers, schoenbeschermers en chirurgische kleding. Minister Ramadhin spreekt van een zeer grote donatie, aldus de Communicatie Dienst Suriname.

Bescherming is de enige bewezen effectieve methode om besmetting te voorkomen, zegt Ramadhin. Hij is de Israëlische regering dan ook dankbaar voor deze donatie die zal worden verdeeld aan de eerstelijns zorgverleners in de verschillende gezondheidsinstellingen. Ramadhin blijft hopen op meer COVID-19-ondersteuning vanuit andere landen.