Columbia stelt Venezolaanse vluchtelingen in gelegenheid om vaccinatie te krijgen

De Colombiaanse regering heeft Venezolanen vorige week de gelegenheid geboden om een covid-vaccin te krijgen. De Venezolanen in kwestie waren immigranten die hun vaderland hadden verlaten om in het buitenland een nieuw leven op te bouwen. De regering van Colombia heeft het vaccin aangeboden aan de bijna 1 miljoen Venezolanen die legaal verblijven, werken en toegang hebben tot de volksgezondheid in Colombia.

Volgens critici is het een wonder dat het virus Venezuela nog niet heeft overweldigd. Rond 11 februari had het land officieel bijna 132.000 besmettingen meegemaakt en 1.260 levens verloren aan de ziekte, een opmerkelijk bescheiden aantal voor het getroffen Zuid-Amerikaanse land, dat enorme ontberingen in het gezondheidsstelsel heeft moeten ervaren. De Venezolaanse autoriteiten schrijven de relatief lage besmettingscurve toe aan het vroegtijdig hanteren van protocollen met betrekking tot mondmaskers en quarantainemaatregelen.

De lockdowns en maatregelen om afstand te nemen – de eeuwige favorieten van autoritaire regimes die collectieve dissidentie proberen te onderdrukken – hebben wellicht geholpen. Artsen en gezondheidswerkers ter plaatse, melden echter, dat de combinatie van officiële onbekwaamheid en de economische noodsituatie in het land, de zich uitbreidende crisis mogelijk heeft gecamoufleerd en dus overduidelijk onderschat.

De drastische benzinetekorten die de pompen doen opdrogen, de nationale mobiliteit ondermijnen en zo de verspreiding van de ziekte door de gemeenschap afremmen – of misschien gewoon vertragen – die het hardst toesloeg in Caracas en de noordelijke staat Miranda. Toch is er een vermoeden dat de chronisch gebrekkige in de volksgezondheidsgegevens waarschijnlijk tot een grove ondertelling van covid-infecties en sterfgevallen leiden. De gezondheidsautoriteit van Venezuela is in 2016 gestopt met het vrijgeven van volksgezondheidsstatistieken.

Het mislukken van het volgen van het virus heeft de illusie vergroot. Met slechts twee geaccrediteerde overheidslaboratoria in Caracas, waar de meeste gevallen werden gemeld, en nauwelijks testen elders, vloog Venezuela blind in de pandemie. “Reken maar uit: hoeveel tests kunnen de twee overheidsinstellingen verwerken?”, zei de Venezolaanse specialist in infectieziekten Alberto Paniz-Mondolfi, assistent-directeur Microbiologie aan de Icahn School of Medicine.

Inderdaad, het land heeft sinds april gemiddeld slechts 21,3 uitstrijkjes (PCR) -tests per 100.000 inwoners uitgevoerd – een percentage dat vijf keer lager is dan in de buurlanden, volgens een studie van december door de Venezolaanse onderzoekers Maria Eugenia Grillet en Margarita Lampo. Geen wonder dat de officiële besmettingscurve van Venezuela er vlak uitziet.

Quarantaine en het versoepelen van sociale afstanden en de geïmproviseerde maatregelen van president Nicolás Maduro, hebben de besmetting versneld. Onafhankelijke gezondheidswerkers zeggen dat de besmettingen binnenkort kunnen toenemen. ‘’Misschien is geen land in de regio minder voorbereid. De National Survey of Venezuelan Hospitals en het niet-gouvernementele Venezuelan Defense for Epidemiology Network telden slechts 720 ziekenhuisbedden voor kritieke zorg en 102 beademingsapparaten in het hele land toen de pandemie begon. De cijfers zijn vandaag niet beter’’, zegt Paniz-Mondolfi.

Alsof de slechte hygiënische omstandigheden nog niet genoeg waren, is er sprake van inmenging van de overheid. Artsen zonder Grenzen gooide afgelopen november zijn handen in de lucht en stopte zijn activiteiten in een belangrijk noodhospitaal in de sloppenwijken van Caracas na herhaalde inmenging van de overheid. De artsen en eerstelijnsgezondheidswerkers van Venezuela zouden alle mogelijke ondersteuning kunnen gebruiken; Ongeveer 30.000 artsen waren het land al ontvlucht voordat de pandemie begon. Degenen die blijven, worden geconfronteerd met een gezondheidssysteem dat in puin ligt. Uit een onderzoek begin vorig jaar bleek dat 75 procent van de artsen werkte in faciliteiten met een onbetrouwbare watervoorziening, terwijl 65 procent werkte zonder handschoenen, maskers, zeep, veiligheidsbril of scrubs.

Massavaccinatie zou een zegen zijn, maar een partizaan Catch-22 heeft gedreigd een overeenkomst te sluiten om tot 6 miljoen doses geïmporteerde Covid-19-shots veilig te stellen die voor Venezuela zijn gereserveerd via het Covax-mechanisme van de Wereldgezondheidsorganisatie. Bloomberg News meldde onlangs, dat een doorbraak nabij kan zijn, maar tot nu toe heeft Maduro beweerd dat hij niet voor de vaccins kan betalen, vanwege fondsen die zijn bevroren door de Amerikaanse regering, terwijl de door de Verenigde Staten gesteunde oppositieleider Juan Guaidó, niet in staat is tot vrijgave van die fondsen.

Maduro wees Guaidó en zijn sponsors af door een deal met Moskou aan te kondigen om het Russische Spoetnik V-vaccin te importeren, waarvan wordt verwacht dat 100.000 doses volgende week zullen landen en misschien nog wel miljoenen ergens later. Maar voorlopig is het beste plan voor de meeste Venezolanen om zich thuis te verdedigen tegen het virus, misschien nog steeds om naar het buurland te gaan.

(Bron: www.bloomberg.com)