“Waar er mensen werken, worden er fouten gemaakt. Maar het is niet de bedoeling dat we het zien en ze zo laten”, zei VHP- parlementariër Cedric van Samson, gisteren in een tv-programma naar aanleiding van de oprichting van New SurFin N.V., waarin onder anderen ministers zitting hebben. Vanuit de gemeenschap is er veel kritiek gekomen over de wijze waarop New Surfin is opgericht en op het feit dat ministers deel uit maken van de directie. Volgens deskundigen mogen ministers geen zitting hebben in een staatsonderneming, dit is in strijd met de wet. Ook zou de oprichting van NewSurfin niet zijn besproken in de Raad van Ministers. Echter is de oprichting van NewSurfin volgens Van Samson, niet iets om heisa over te maken, omdat het de bedoeling is dat deze staatsonderneming buitenlandse investeerders moet aantrekken, hetgeen ons land ten goede komt. “Het is niet de bedoeling dat het helemaal wordt ontmanteld, maar laten we kijken wat er gecorrigeerd moet worden. Het land heeft geld nodig en niemand gaat je het gewoon geven”, zei Van Samson.

Hij zei verder geen moeite te hebben met de zitting van de ministers in het geheel, gezien zij op geen enkele manier geld achterover hebben gedrukt of in hun zak hebben gestopt. “We praten niet over ministers die de kasreserve hebben leeggeroofd. De ministers hebben niets gedaan om het volk te benadelen en zichzelf te bevoordelen”, aldus Van Samson. Hij gaf verder aan nimmer zaken goed te zullen praten die niet correct zijn. ‘’Echter moet men kijken naar de intentie van het geheel en zaken corrigeren.

De NDP moet bijvoorbeeld de laatste partij zijn die kritiek heeft hierover. Ze waren de afgelopen vijf jaar ministers aan het beschermen, terwijl zaken goed scheef zaten en er in het parlement om verantwoording werd gevraagd”, zei Van Samson.