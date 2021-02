Zoekacties gaan door

De boot die maandagavond met enkele lichamen voor de kust van Guyana werd aangetroffen door opvarenden van een ander vaartuig, dat op weg was naar de boorinstallaties van de oliemaatschappij ExxonMobil is in minder dan 24 uur plotseling zoek geraakt. Hierdoor kon het schip niet naar de oever gesleept worden. Er zijn foto’s van de boot en de ontzielde lichamen gemaakt, die verstuurd werden naar de autoriteiten. Men heeft nog getracht de boot te slepen naar een lokatie waar die opgehaald kon worden, maar dit mislukte door de onstuimigheid op zee. Toen de kustwacht en het leger op de aangegeven coördinaten aankwamen, werd de boot niet aangetroffen. Vanuit een vliegtuig lukte het ook niet, de boot te lokaliseren. In het vaartuig bevonden zich enkele lichamen die in verre staat van ontbinding verkeerden. De lichamen waren ook nog in stukken gehakt. Dit geeft aan, dat er misdrijf in het spel is.

De Guyanese-minister van Openbare Werken Juan Edghill, die de maritieme sector onder zich heeft, zei tijdens een spoedpersconferentie, dat de autoriteiten geen idee hebben waar de boot zich momenteel bevindt. “Ik ben bedroefd, dat ik de samenleving vanavond niet kan vertellen, waar de boot is en wie er aan boord was”, vertelde Edghill aan verslaggevers in gezelschap van zijn collega Robinson Benn van Binnenlandse Zaken.

Maandagavond nadat minister Benn, de lugubere ontdekking bevestigde, werd er ook gelijk contact gemaakt met Suriname en Trinidad and Tobago, om na te trekken, of er in deze landen mensen vermist worden die per boot zouden zijn vertrokken. Dit bleek niet het geval te zijn. Het is nu zo goed als zeker, dat de boot en de omgekomen opvarenden niet afkomstig zijn uit Guyana. Er zijn geen namelijk meldingen van vermissingen op zee.

Vandaag zal er nogmaals een zoekactie uitgevoerd worden om de boot te traceren. Ook wordt getracht na te trekken, vanwaar de boot afkomstig is. Het is niet uitgesloten dat het schip zelfs vanuit Afrika richting Guyana is afgedreven.