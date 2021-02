De SLM is door de COVID-19-pandemie in grote financiële problemen geraakt. Vertegenwoordigers van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), hebben dinsdag gegevens inzake de positie van het bedrijf geleverd aan president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. Volgens Brunswijk, moet er nagegaan worden, hoe het bedrijf weer gezond en winstgevend gemaakt kan worden. Santokhi heeft de SLM-vertegenwoordigers ook gevraagd na te gaan, hoe andere luchtvaartbedrijven omgaan met de huidige situatie en bezuinigingen. Ook zal er volgens de president, naar meer mogelijkheden gekeken moeten worden, om de inkomsten van de SLM te verhogen. “Het personeel en alle stakeholders zullen volgens het staatshoofd, een bijdrage moeten leveren om de SLM te redden en als er samenwerking is, dan zal het zeker moeten lukken”, vernemen wij uit welingelichte SLM kringen.

Volgens onze bron binnen de SLM, ondersteunt de regering de luchtvaartmaatschappij zoveel mogelijk, maar wel onder bepaalde voorwaarden. “Er is een intern managementteam erbij betrokken dat de SLM met een goede marketingstrategie moet ondersteunen”, aldus onze bron. Overigens zijn er al zaken aan orde gesteld, die bij de reorganisatie doorgevoerd moeten worden, door onder andere te bezuinigen.

Ook is men momenteel bezig met een totaal plan, dat de SLM naar de toekomst moet leiden, en dat ook gericht is op de lange termijn. De president zal het tussentijds verslag van het intern managementteam over een maand van de SLM ontvangen. Met betrekking tot American Airlines, die vanaf juli rechtstreeks vanuit Miami naar Paramaribo zal vliegen, zei Santokhi dat de SLM naar mogelijkheden moet kijken, hoe samen te kunnen werken met de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Volgens onze bron bij de SLM is American Airlines geen bedreiging, maar een competitie die aankomt. American Airlines zal geen ramp voor de SLM worden, als haar concurrentie zich doet gelden. De SLM heeft volgens onze bron, dan de kans na te gaan hoe er beter gewerkt kan worden, en welke mogelijkheden er kunnen voortvloeien. “Eén van de zaken die de SLM kan bewerkstelligen, is een ‘interline agreement’ met American Airlines aan te gaan. De markt in Suriname is een heel ander soort markt, waarbij er wel partnerships aangegaan kunnen worden, die wij ook moeten bekijken”, aldus onze bron. Vervolgens is het volgens onze bron zo, dat wij overal in de wereld, concurrentie zullen hebben, waar men ook gaat. Maar dat men daarbij iets moet aanbieden, de ander niet kan. De concurrentie moet men ook niet als een gevaar zien, maar als een kans om meer eruit te halen, en te bereiken.

Bedragen

Volgens onze bron, is de prijs van brandstof (herosine), die de SLM moet betalen, altijd in US dollars afgerekend, en de kosten altijd 90-95 procent US Dollar tarieven zijn geweest. De luchtvaart is volgens onze bron gebaseerd op US dollars. Onze bron: “De wisselkoers zal niet veel uitmaken op de exploitatiekosten zelf. Onderhoud, verzekering, brandstof, afhandelingen etc. moeten in US dollars, betaald worden.” De wisselkoers heeft niet zoveel invloed op de operaties en zal de SLM de brandstofprijs gewoon kunnen betalen. “Maar voor de passagier, die vanuit Suriname naar een ander land gaat, zal een ticket duurder worden”, aldus onze bron. De dollartarieven zullen waarschijnlijk hetzelfde kunnen zijn, maar men gaat nu meer SRD’s neer moeten tellen voor de US dollars. Vliegtuigmaatschappijen hebben aldus onze bron binnen de SLM hun eigen ‘price policy’ die zij toepassen op basis van de marktontwikkelingen.