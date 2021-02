Recentelijk heeft Barbados 200.000 doses van het AstraZeneca-Covid-19-vaccin uit India ontvangen. Suriname heeft daaruit zijn eerste 1.000 doses AstraZeneca-vaccin van de regering van Barbados toegestuurd gekregen. Met de 1.000 doses kan Suriname 500 personen vaccineren. Volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, zullen de mensen werkzaam in de frontlinies als eerst gevaccineerd moeten worden. Ramadhin zei, dat elk vaccin dat geproduceerd wordt voor gebruik, na het doorlopen van de “trials”, de periodes waarin het getest wordt, het vaccin eerst geautoriseerd zal moeten worden. “ Er zal eerst een advies en goedkeuring van de instituten moeten komen, voornamelijk van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), voordat het vaccin toegepast kan worden”, aldus Ramadhin gisteren in het programma “In de Branding”.

Ramadhin zei dat elk land uiteraard vrij is om op basis van de beschikbare gegevens van de resultaten of de cijfers, toestemming te geven om het vaccin te gebruiken. “Wij hebben gezegd, dat wij willen kijken naar wat de WHO over het gebruik van de verschillende vaccins. Zo weet u dat Pfizer bijvoorbeeld al in december goedgekeurd is voor emergency use. AstraZeneca is het volgende vaccin, dat op schema staat voor autorisatie”, aldus Ramadhin. AstraZeneca zou volgens Ramadhin op 15 februari jl. beoordeeld moeten worden en er dan een eindadvies bekendgemaakt zou zijn door de WHO. Ramadhin: “Vorige week woensdag heeft het panel van wetenschappers, reeds een advies gegeven aan de WHO over AstraZeneca.” Volgens Ramadhin, waren deze mensen, het panel van experts van de WHO, die de documenten reeds bekeken hebben etc. aangegeven hebben dat AstraZeneca gebruikt kan worden de strijd tegen COVID-19. “Echter kan het volgens hen ook gebruikt worden binnen de verschillende leeftijdsgroepen”, zei Ramadhin.

Volgens Ramadhin wordt er naar het advies van de WHO uitgekeken. Ramadhin: “AstraZeneca wordt op 3 plaatsen in de wereld geproduceerd. Oxford AstraZeneca wordt in Engeland geproduceerd. AstraZeneca van het Serum Institute of India, die de grootste vaccin producent van de Wereld is; Covishield-coronavaccin.” Vervolgens zei Ramadhin, dat er ook een AstraZeneca-vaccin van Zuid-Korea is. Ramadhin stelde, dat de toediening van het vaccin, na afwachting van het resultaat van de WHO, eind deze week kan beginnen. “Echter moeten er nog minimale zaken in orde gebracht worden, voor wij ons kunnen laten vaccineren”, aldus Ramadhin. Hij vertelde verder, dat in grote delen van de wereld, men al begonnen is met het vaccineren. “Andere landen hebben een beleid dat zij niet op de WHO wachten, omdat zij uitgaan van andere studies. Wij zouden dat echter ook kunnen zeggen, als wij in een piek zouden zitten”, verklaarde Ramadhin. Volgens hem, zit Suriname momenteel in een dal van covid besmettingen en er volgens Ramadhin ook gehoopt wordt, dat dit zo blijft. “Wij hebben niet de urgentie om gelijk te starten, maar wij willen wel zo snel mogelijk starten met de inenting”, stelde Ramadhin.