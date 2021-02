Overheid heeft betalingsachterstand van 11 maanden

De oliemaatschappij Roy Boedhoe Enterprises (RBE) is sinds gisteren gestopt met het leveren van brandstof aan het Korps Politie Suriname(KPS). Volgens de leiding van RBE heeft ze vorige week woensdag een schrijven gericht aan de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, waarin zij vraagt om nadere uitleg inzake de achterstallige betalingen. De overheid heeft bij het bedrijf een achterstallige betaling van bijkans 11 maanden.

Volgens de leiding van RBE kan zij niet langer blijven voorfinancieren zonder te weten wanneer er betaald zal worden. Verder is zij ook niet in staat, de kosten langer te dekken.

Amoksi liet in een gesprek met een medium weten, al met de minister van Financiën te hebben gesproken over de tekortkoming van de overheid. Volgens hem zullen de gelden vrijgemaakt worden om zo de betalingsachterstand in te lopen. De bewindsman zei altijd een goede samenwerking te hebben gehad met RBE en dat de overheid geen plannen heeft een andere leverancier op te zoeken. Tot gisteren moesten de leidinggevenden van de verschillende politiestations zich begeven naar het ministerie van Jus-Pol, waar aan hen een olie bon van SRD 350 werd verstrekt, om de voertuigen bij te kunnen tanken.