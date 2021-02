Ex-militairen zullen begeleid worden

Defensieminister Krishna Mathoera, deelde onlangs aan de media mee, dat de regering de ex-militairen die in de Binnenlandse Oorlog hebben gestreden, niet vergeten is. Volgens Mathoera, zal de financiële steun en tegemoetkoming aan deze groep verhoogd worden. De Stichting Re-integratie Ex-Militairen (REM), heeft intussen de financiële steun van SRD 750 naar SRD 1.000 verhoogd. Ook de tegemoetkoming is van SRD 200 naar SRD 300 bijgesteld.

Mathoera zei ook, dat gezien een deel van de ex-militairen aan een Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) lijdt, eraan gewerkt zal worden dat deze groep de nodige psychische begeleiding zal krijgen, waarbij er gewerkt zal worden naar een terugkeer in het arbeidsproces.

Bestuurskundige August Boldewijn zegt tegenover De West, dat omdat het ontslag van de ex-militairen niet op een correcte manier was afgehandeld, de regering niet alles aan de REM moet overlaten. De bestuurskundige stelt voor, dat de overheid, Defensie en de REM, regelmatig overleg moeten hebben inzake de rehabilitatie van deze groep. “Het is de taak van de minister om bepaalde zaken goed te onderhandelen. De regering moet verder denken dan haar neus lang is, als het op deze groep aankomt. Afspraken met deze groep moet men proberen na te komen. Het is dan niet bedoeld om de regering onder druk zetten, maar om te voorkomen dat deze ex-militairen zich verenigen in terreurgroepen. Dit schijnt heel gevaarlijk voor de samenleving te worden”, aldus Boldewijn. Volgens hem kan het desastreus zijn, indien de ex-militairen technieken van het Nationaal Leger verkopen aan tegenstanders.

“Als land ben je dan heel gemakkelijk te verslaan.” Behalve de verhoogde tegemoetkoming, is er volgens de bestuurskundige een degelijk plan nodig. “Huisvesting, dokterskaarten en alle andere bijzaken, moeten bekeken worden. Het is niet duidelijk of het budget van de regering het wel toelaat deze zaken in orde te maken, maar met tussenkomst van anderen, kan het wel bewerkstelligd worden”, aldus Boldewijn.

door Orsilia Dinge