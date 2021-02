‘Regeling moet helemaal uit het systeem

De regering heeft afgelopen vrijdag tijdens een Openbare Vergadering van De Nationale Assemblee, na kritiek vanuit zowel de coalitie als oppositie, besloten de verhoogde toelage voor inzet van eigen vervoer aan te houden voor de periode waarin de solidariteitsheffing geldt. Ook op sociale media, was de kritiek niet van de lucht. Volgens velen, bevoordeelt de regering zichzelf, terwijl het volk in armoede leeft. DA’91-voorzitter Angelic del Castilho, zegt tegenover de krant, dat het signaal van ontevredenheid, de regering heeft bereikt. “Indien bepaalde regelingen niet wettelijk bepaald zijn en de samenleving nadelig uitkomen, moeten deze afgeschaft worden.” Ook zegt Del Castilho, dat zij niet helemaal tevreden is met de aanhouding van de vervoerstoelage. Zij is van mening, dat deze regeling helemaal uit het systeem moet worden verwijderd.

“Begrijpt de regering wel wat ze beloofd heeft? De bedoeling was dat we gezamenlijk offers zouden brengen. Te midden van deze financieel-economische crisis, wordt er ook van de regering verwacht dat zij bepaalde regelingen achterwege laat. Gezien we samen uit de crisis moeten komen, moet de hele samenleving bezuinigen, zo ook de regering. Het kon niet door de beugel dat belastinggelden werden gebruikt als vervoerstoelage”, aldus Del Castilho. Volgens haar, moet de regeling niet alleen aangehouden worden, maar helemaal uit het systeem verwijderd worden. Del Castilho zegt, dat het geen wettelijke bepaling is dat ministers en regeringsleden in weelde moeten leven. “Als minister ben je tewerkgesteld om het volk te dienen, niet om het uit te buiten. Wees altijd het goede voorbeeld, er staat nergens dat ministers in dure auto’s moeten rondrijden.

En indien het toch zo is, zijn er nog steeds staatsvoertuigen beschikbaar”, aldus Del Castilho. Zij is van mening, dat ook de regeling voor gewezen politieke ambtsdragers, waarbij zij in aanmerking komen om het dienstvoertuig(en) waarin zij hebben gereden, te mogen kopen, herzien moet worden. Volgens Del Castilho is deze regeling er de oorzaak van, dat het wagenpark van de regering beperkt is. “Ten opzichte van een gewone ambtenaar is dit onrechtmatig, want die heeft die regeling niet. Als minister ben je altijd betaald geworden, dus er is geen reden dat je een cadeau meekrijgt na afronding van je dienst. Vooral voertuigen die met staatsgelden zijn bekostigd, moeten niet meegenomen worden”, zegt Del Castilho.

door Orsilia Dinge