‘Kinderen blijven niet meer zitten, krijgen ook geen toetsuitslag’

De GLO-toets die jaarlijks landelijk werd gemaakt door de zesdeklassers, wordt dit jaar afgeschaft. Het systeem waarbij leerlingen van de zesde klas in het laatste kwartaal in drie vakken een toets maakten: hoofdrekenen, tekstbegrip en aardrijkskunde, zal tot het verleden behoren. Onderwijsminister Marie Levens zegt desgevraagd, dat er wel een toets zal zijn, maar niemand zal doubleren of afgewezen worden op grond van de resultaten van de toets.

“Het ministerie van Onderwijs wil wel de toetsjes van de lagere scholen blijven doen, maar wij willen niet na de 6e klas bepalen of de kinderen naar het beroepsonderwijs moeten of de technische school. Het ministerie wil dat pas na de 10e klas (mulo)”, zegt Levens. Dit betekent, dat alle kinderen tot de 10e klas, op het mulo blijven.

Volgens de minister, zullen vanaf dit jaar de lbo-scholen, muloscholen worden. “We willen niet meer op een enkele toets informatie krijgen over onze kinderen. De kinderen zullen daarom niet meer worden afgerekend op deze toets. Wat we gaan doen, is het hele jaar door toetsjes doen. Deze toetsjes zijn niet bedoeld om te bepalen of je blijft zitten of afgewezen wordt, maar zijn bestemd om inzicht te geven op welke punten en onderdelen de kinderen problemen hebben. Voor elk vak maken de leerkrachten een schrift aan, zodat zij precies zullen weten waarin het kind zwak is”, aldus Levens. Volgens haar zal dit schrift dienen als het rapport waarmee de kinderen overgaan naar de volgende klas. De volgende leerkracht zal dan meer aandacht besteden aan de onderdelen waarin het kind zwak is.

“De zesde klas toetsjes zullen we wel doen, maar die zullen de leerkracht van de volgende klas (klas 7) meer informatie geven met betrekking tot de leerling. Dit wordt dan vervolgd op het meer uitgebreid lager onderwijs (mulo). Wij schaffen nu alleen het examen af, dat zegt dat kinderen naar het beroepsonderwijs moeten of als ze zijn afgewezen. Iedereen gaat naar de volgende klas. Zoals ze van de 5e klas overgaan naar de 6e klas, gaan ze nu over van de 6e klas naar de 7e klas. Ze gaan over met dat rapport en de test die wordt gedaan door het examenbureau, maar ze blijven niet zitten en ze krijgen geen uitslag van een heel jaar overdoen”, stelt Levens.

Met betrekking tot de toetscijfers van de lagere scholen, zegt de minister, dat zij organisaties die jaarlijks activiteiten organiseerden rondom de glo-toets, in de gelegenheid zal stellen om te beschikken over de cijfers van de kinderen die ‘mooie’ cijfers hebben, zodat die extra in het zonnetje gezet kunnen worden.

door Gladys Findlay