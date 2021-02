Het rapport van de Centrale Landaccountantsdienst (CLAD) over de besteding van het COVID-19 Noodfonds, is afgelopen vrijdag door president Chandrikapersad Santokhi gepresenteerd in De Nationale Assemblee en gelijk na ontvangst, doorgestuurd naar de procureur-generaal. De CLAD stelt in het rapport, dat op basis van e-mails van Joan Pahlad-Abdul, de secretaresse van Gillmore Hoefdraad, de toenmalige minister van Financiën die geen procuratiehouder op de bankrekening was, een bedrag van ongeveer SRD 250 miljoen uit het noodfonds is uitgegeven. Deze bestedingen kunnen aldus de CLAD, in principe als niet-rechtmatig worden beschouwd.

Van de uitgaven in de periode 29 april 2020 t/m 24 juli 2020 ad SRD 276.597.855,34 is merendeel door de Centrale Bank van Suriname uitgevoerd op basis van e-mails van Pahlad-Abdul. Naar verluidt, werd haar privé e-mailadres gebruikt en waren de e-mails gericht aan de huidige governor van de Centrale Bank, Maurice Roemer, waarbij in de Cc zijn opgenomen, ex-minister Hoefdraad en andere functionarissen.

Pahlad-Abdul verstuurde de e-mails namens de minister van Financiën. Zonder uitzondering beginnen de e-mails met: ‘Namens de Minister van Financiën vraag ik de spoedige medewerking voor het doen van overmaking ten bedrage van….ten behoeve van…., het afhandelen van bijgaande factuur van… Deze betaling(en) heeft/hebben prioriteit’. Een handtekening van de algehele procuratiehouder of de handtekeningen van de overige procuratiehouders, ontbreken. Pahlad-Abdul was vorig jaar naar Nederland vertrokken en werd bij aankomst aangehouden op Schiphol en door Nederland uitgezet op dinsdag 28 juli 2020 op de SLM vlucht PY993 en uitgeleverd aan de Surinaamse autoriteiten.

Ook is tijdens het onderzoek naar voren gekomen, dat er veel meer is betaald voor de aanschaf thermoguns die voor SRD 4.512 per stuk zijn gekocht, terwijl dit apparaat gekocht voor minder dan SRD 1.000 wordt verhandeld. Volgens de CLAD zijn er nog voor de uitzonderingstoestand COVID-19 was afgekondigd, uit het noodfonds facturen van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo betaald die geen betrekking hebben op de situatie rond COVID-19, derhalve worden deze betalingen gezien als onterecht en niet doelmatig. Ook is er SRD 1.5 miljoen beschikbaar gesteld aan het Nationaal Informatie Instituut (NII). Deze uitgaven zijn volgens de CLAD niet gerelateerd aan COVID-19, maar kunnen gerekend worden tot normale operationele kosten van NII. Ook is in totaal SRD 23.3 miljoen onterecht voor rekening van het noodfonds gebracht. Dit bedrag zal verrekend worden door de minister van Financiën.