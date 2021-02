“Dit is totaal geen goed signaal en is vooral niet wat we aan de samenleving beloofd hebben”, dit zei VHP-parlementariër, Cedrick van Samson, gisteren in een radioprogramma. Hij gaf aan, het er niet mee eens te zijn, dat de vervoerstoelages voor de president, vicepresident en ministers zouden zijn verhoogd.

Volgens Van Samson gaat dit besluit zijn verstand te boven, gezien de regering het voortdurend heeft over bezuinigen. “Niemand kan mij komen vertellen dat zij het voertuig waar zij nu in rondrijden niet kunnen onderhouden. Je hebt het toch zelf gekocht, toen je je niet in deze positie bevond?”, aldus de parlementariër. Van Samson gaf verder aan, nog steeds rond te rijden i de auto, waarmee hij toen taxi reed, omdat die valt binnen de klasse welke voor hem te onderhouden valt. Volgens de parlementariër is het niet de bedoeling dat zijn luxe leven ten koste gaat van de staat en dat de gemeenschap hiervoor moet opdraaien.

Van Samson zei verder, dat het onredelijk is, dat mensen met een ruim inkomen, nog meer toelages krijgen, terwijl het ziekenhuispersoneel zijn salarissen elke maand laat ontvangt en dat mensen met een beperking moeten zien rond te komen met SRD 500, -. “Toen de regering aangaf, dat ze een klein positief saldo had, heb ik in het parlement nog verzocht, dat dit niet komt ten goede van ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders, maar ik krijg nu het gevoel dat dit nu wel het geval is”, aldus de VHP-parlementariër. Van Samson is ook niet eens met de verhoging van de omzetbelasting, gezien die zal worden afgewenteld op de samenleving.

Ook Abop- parlementariër Edward Belfort, is niet te spreken over de wijze waarop zaken worden aangepakt in de huidige regering. Volgens hem is dit niet wat de president het volk beloofd heeft. “Er is duidelijk een stukje arrogantie bij de president komen bijkijken. De president rijdt rond met drie motorrijtuigen en zes volgwagens. Waarvoor is dat nodig? Het kost de staat alleen maar geld”, zei Belfort. Hij doet een beroep op de president dit gedrag achterwege te laten en zich te focussen op zijn verkiezingsbeloften. Belfort verteld, dat de koers blijft stijgen en dat de prijzen in de winkels wederom omhoog zullen gaan. “Dat zijn de dingen waarnaar we moeten kijken, want de samenleving kan het niet meer aan”, aldus Belfort. Volgens hem is het geen persoonlijke aanval op de regering, maar gaat het om opbouwende kritiek, waarbij hij komt met oplossingsmodellen. Echter wordt er niet naar hem geluisterd.