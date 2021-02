“Rond 10 december 2020 begon het aantal COVID-19-besmettingen in Suriname wederom toe te nemen. Het bleef stijgen tot een maximum op 4 januari 2021, waarna het dagelijks aantal besmettingen weer afnam. De afname is echter nog niet onder het gewenste aantal van 5 of minder gekomen”, aldus het COVID-19 Suriname Situatierapport, dat op 2 februari 2021 is gelanceerd.

Ontwikkeling van het reproductiegetal

Zoals bekend, laat het reproductiegetal zien hoe snel het virus zich verspreidt.

Dit getal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19. Vanaf 10 december is het wekelijks gemiddelde reproductiegetal sterk afgenomen en vanaf de week voor 10 januari 2021 is dit cijfer onder de 1. Dat wil zeggen dat er vanaf die periode een dalende trend in het aantal gevallen zichtbaar is. Het uiteindelijk doel is dit cijfer dicht bij 0 te krijgen tot we geen of sporadische COVID-19-gevallen in ons midden hebben.

Van clusters naar community spreading

Zoals eerder aangegeven, begon het aantal dagelijkse gevallen van COVID-19 toe te nemen in het begin van de maand december. Men kon een duidelijke ontwikkeling zien van een situatie waar er sporadische COVID-19-gevallen waren naar meerdere gevallen per dag. In een situatie met sporadische gevallen zijn de gevallen snel ontdekt en wordt de mogelijkheid tot verdere verspreiding snel gecontroleerd door alle contacten snel in quarantaine te plaatsen. Hierdoor wordt de kans geminimaliseerd dat mogelijk besmette mensen (de contacten van de positieve case) die wel of geen klachten krijgen, anderen besmetten.

Bij de toename van gevallen wordt eerst nagegaan als ze in relatie tot elkaar staan en als het groepjes van mensen zijn die elkaar hebben besmet. In geval we nog duidelijk met elkaar gerelateerde COVID-19-positieven in groepjes kunnen plaatsen, kunnen ze ook samen gecontroleerd worden. Zodra deze groepjes echter te veel worden en er ook veel mensen niet te linken zijn, spreken we van ‘community spread’.

De gemiddelde ligduur in de drie ziekenhuizen varieert van 6-8 dagen. Negentig procent van de patiënten was binnen 18 dagen ontslagen uit het ziekenhuis. De meeste patiënten zijn opgenomen geweest in het Regionaal Ziekenhuis Wanica – dit ziekenhuis was dan ook speciaal ingericht om COVID-19-patiënten op te vangen. Nadere analyse laat zien dat de patiënten die zijn overleden, gemiddeld een 4-5 dagen langer liggen dan diegene die ontslagen worden uit het ziekenhuis. De ligduur op de Intensive Care Unit (ICU) was gemiddeld 7 (RZW) en 14 dagen (AZP). De meeste van de patiënten op de ICU bleven daar niet langer dan 3 weken.

Virusmutaties en vaccinatie

Het is bekend bij virussen dat ze vaker mutaties ondergaan. De mate waarin het virus zich muteert, is afhankelijk van verschillende factoren gerelateerd aan het virus maar ook de gastheer. RNA-virussen muteren makkelijker en sneller dan DNA-virussen1. Ook bij het SARS-CoV-2 (COVID-19), zag men al heel gauw mutaties optreden. Ongeveer een jaar terug werden de eerste mutaties gezien en in juni 2020 was de muteerde vorm al gauw dominant 2. Meestal hebben de mutaties niet veel consequenties, maar het gebeurt wel dat er zodanige mutaties kunnen optreden die voor het virus voordelig zijn als het gaat om de mate van transmissie (besmettelijker), ernstigere ziekte kunnen veroorzaken of om beter bestand zijn tegen opgebouwde antistoffen. Voor alle varianten, maar vooral voor de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse, zijn onderzoekers aan het kijken naar de effectiviteit van vaccinaties, met name een verminderde effectiviteit. Vooralsnog ziet men zeer wisselende uitkomsten bij mensen. Verder is tot nu toe gebleken dat de huidige vaccinaties nog effectief zijn en is het vooral belangrijk een zo hoog en groot mogelijke vaccinatiespreiding te bereiken. Dit zal namelijk ook helpen voorkomen dat er meer mutaties optreden en deze varianten zich verder kunnen verspreiden.

Er is nog veel onbekend over de verschillende varianten van het COVID-19-virus. Duidelijk is wel dat er sprake is van een grotere besmettelijkheid. Het dringende advies in dezen blijft dus het voorkomen van overdracht. Hiermee wordt verdere mutaties tegengegaan en wordt de gezondheidszorg behoed van overbelasting.

Belangrijk blijft dus het handhaven van de basismaatregelen:

MoHanA: Mondkap, Handen wassen 20 seconden, fysieke Afstand van minimaal 1.5 m

Zoveel mogelijk in goed geventileerde ruimtes met andere mensen

Ontwijk drukbezette plaatsen

(Bron: COVID-19 Suriname Situatierapport, 2 februari 2021)