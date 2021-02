DNA-voorzitter Marinus Bee zou eergisteren tijdens een huishoudelijke vergadering aan Ronny Asabina, fractieleider van de partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP), hebben gezegd, dat hij het woord geeft aan wie hij wil. Edgar Dikan, woordvoerder en ondervoorzitter van de BEP, typeert het gedrag van Bee ‘’als puur machtsmisbruik’’. Dit zei hij gisteren in gesprek met Apintie. De discussie kwam op gang toen Sergio Akiemboto de vergadering bijwoonde en Bee stelde dat Akiemboto er niet bij mocht zijn, omdat hij volgens Bee, geen parlementariër meer is.

Nadat alle fracties tot tweemaal toe de kans kregen om het woord te voeren, mocht de BEP-fractie het woord niet voeren, ondanks aandringen van de fractie. Dikan benadrukte, dat de zaak Akiemboto geen case is voor de BEP. “Akiemboto is gekozen, heeft een brief geschreven en ingetrokken voordat er handelingen gepleegd zijn, dus er is geen case. Wat er speelt, zijn de sociaal-maatschappelijke problemen waarmee het volk te maken heeft en die steeds erger worden. De coalitie moet zich inspannen om die problemen in het land op te lossen”, zei Dikan. Hij gaf aan dat de BEP het afkeurt, dat de voorzitter het woord aan de fractie heeft onthouden.

De fractie is volgens Dikan, straal genegeerd door de voorzitter van het parlement. Op een bepaald moment kwam er een schorsing. De fractieleider vroeg na de schorsing, waarom hij het woord niet krijgt. Dikan: ‘’De voorzitter zei in woorden van gelijke strekking: ‘‘Ik geef het woord aan wie ik wil’’, dat heeft verontwaardiging gewekt bij zowel de oppositie als de coalitie. Uit protest BEP-fractie de zaal verlaten en na drie minuten is de vergadering verdaagd.” De BEP classificeert de uitspraak van Bee als machtsmisbruik en keurt deze ten strengste af. Volgens Dikan zijn er vermoedelijk spanningen binnen de coalitie, “want we zien dat partijen eigen standpunten innemen en dat is tegen de belofte van eenheid in bestuur”.

Dat de BEP het woord niet heeft gekregen is volgens Dikan, misschien een politieke agenda die men volgt. Echter zei hij dat dit niet de juiste strategie is, omdat iedereen nodig is om het land verder te ontwikkelen. Volgens Dikan is niet alleen de fractieleider ontnomen van het voeren van het woord, maar ook dat deel van de bevolking dat BEP vertegenwoordigt in het parlement, is het woord ontnomen. Dikan riep Bee op de ingeslagen weg te verlaten en de BEP die behandeling te geven die het verdient. “BEP stelt zich constructief op. BEP is de eerste partij die de winnaar heeft gefeliciteerd en aangegeven, dat zij zich constructief zal opstellen. In zaken in het parlement stellen wij ons ook constructief op. BEP verdient deze bejegening niet”, aldus Dikan.