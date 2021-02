‘Dit is zo warrig, transparantie spoedig nodig’

;Sinds gisteren gaat er een missive van de Raad van Ministers (RvM) viraal op sociale media, waarin staat dat de president, vicepresident en ministers, worden vergoed voor het inzetten van hun privévoertuig voor de dienst. Inmiddels heeft de RvM deze missive goedgekeurd en gesteld dat per 1 januari, de president SRD 750 per dag (SRD 22.500 p.mnd) mag ontvangen, indien hij zijn privévoertuig gebruikt voor de dienst. Ministers zullen SRD 515 per dag ontvangen, de vicepresident SRD 625 per dag.

Politicus Carl Breeveld zegt desgevraagd, dat deze regeling heroverwogen moet worden. “Deze regeling is zo warrig. De regering heeft transparantie beloofd en die is spoedig nodig in dezen. We willen duidelijkheid, vooral als het om belastinggelden van burgers gaat, waaruit die bedragen worden uitbetaald”, aldus Breeveld. Volgens hem is het van belang, dat er onderzoek naar wordt gedaan waarom de regering is overgestapt naar deze regeling. “Waarmee zijn we bezig?”, aldus Breeveld.

Op dagbasis gaan er op deze manier volgens Breeveld, honderden SRD’s verloren. “Er is echt spoedoverleg nodig. De regering moet ons in details uitleggen of deze regeling goedkoper is. Normaliter maakten regeringsleden gebruik van dienstvoertuigen en niet van hun privéauto’s. Hebben we ineens geen dienstvoertuigen voor ministers?”, zegt Breeveld. Ook zegt hij, dat de regering moet toelichten hoeveel mensen momenteel gebruik maken van deze regeling en of de staat ook geld uitgeeft voor volgauto’s van ministers. “Komt het de staat dan goedkoper uit, dat ministers nu gebruik maken van hun eigen voertuig? Dit alles moet aan ons uitgelegd worden, om speculaties te voorkomen”, aldus Breeveld.

door Orsilia Dinge