VHP-parlementariër Reshma Mangre tevens voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), wil dat de leerkrachten meer betrokken worden bij het plan van het ministerie van Onderwijs inzake afstandsonderwijs. Dit zei Mangre gisteren in gesprek met Trishul Broadcasting Network. Volgens Mangre zijn er nog een heleboel zorgpunten in het onderwijs. “Er is heel veel ruis in de samenleving, omdat er geen duidelijkheid is.” Mangre wil weten of er een concreet plan is vanuit ministerie, zodat de leerkrachten weten wat ze moeten doen. De leerkrachten hebben via een Zoom meeting met Mangre, hun bezorgdheid geuit.

Volgens Mangre, is het vooral belangrijk dat de leerkrachten weten en begrijpen wat er gebeurt, omdat zij bij uitstek de uitvoerders van het plan zijn. Vanuit het ministerie is meegedeeld, dat de leerstof afgebakend moet worden. Echter is Mangre van mening, dat de deskundigen van het ministerie dat zouden moeten doen en dat dit deel niet aan de leerkrachten overgelaten moet worden. ‘’Dit omdat op een bepaalde school juist het ene wordt weggelaten en bij een andere school juist niet’’, zei Mangre.

Zij mist de communicatie met de leerkrachten. Mangre gaf aan dat zij allang pleit voor een nationaal onderwijscongres waarbij alle koppen bij elkaar gestoken worden en bepaald kan worden, hoe het onderwijs vorm gegeven zal worden. “De leerkrachten moeten betrokken worden. Zij zijn het kloppend hart van het onderwijs.”

Met name internet is ook een probleem voor veel leerkrachten. Er moet volgens Mangre naar een mogelijkheid gekeken worden voor een samenwerking met het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, om de groep voor wie internet veel te duur is, tegemoet te komen. Over de doorstromingsmogelijkheden, zei Mangre dat er een normverlaging heeft plaatsgevonden.

De kwaliteit moet wel behouden worden, daarom moet er een evaluatie komen. ‘’Is er een rapport?, Wat is goed gegaan?, Wat moet beter gedaan worden?, dan hebben we een vertrekpunt. ALS, de grootste lerarenbond, is nog niet gekend in de hele vernieuwing.

Misschien komt de uitnodiging nog. Nu hebben de leerkrachten instructies gehad, maar geen plan. Als iedereen weet wat er gedaan moet worden, zal er niet geklaagd worden”, aldus Mangre.