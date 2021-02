Met de afgekondigde maatregelen van de regering in verband met de avondklok en de weekend lockdown, moesten belanghebbenden, digitaal dispensatie aanvragen voor hun werknemers. De redactie van De West is bijvoorbeeld al twee weken bezig met haar aanvraag voor dispensatie, maar tot op heden komen de opgegeven ID-nummers niet voor op de COVID-19 website. Bij navraag bij andere mediahuizen, zoals De Ware Tijd, Starnieuws en de nieuwsdienst van ABC, werd ontdekt dat ook zij tot op heden geen dispensatie hebben gekregen van het Nationaal Covid Management Team (NCMT). Deze mediahuizen willen nu weten, waar de schoen wringt en of dit opzet is van het NCMT. De media hebben vaker gevraagd, waarom het gebruik van de perspas van journalisten niet voldoende is. De pers heeft zich altijd moeten presenteren met het pasje, zodat zij haar werk te allen tijde kan doen. Moet de regering het wiel weer uitvinden en wel met betrekking tot het verlenen van meer bewegingsvrijheid van de media of wil zij in strijd handelen met oeroude en gebruikelijke tradities?