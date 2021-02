President Chandrikapersad Santokhi, had voor de verkiezingen beloofd, het land binnen 200 dagen, uit de crisis te kunnen halen. Inmiddels zijn er 200 dagen verstreken en is het einde van de crisis, nog niet in zicht. De West heeft activist Stephano Biervliet en de voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), Raymond Hasnoe, om een reactie gevraagd. Beiden geven aan, dat de regering Santokhi-Brunswijk, het werk heeft onderschat. Volgens hen, moet de regering nog aan de weg timmeren om het land uit de crisis te halen.

Ze zeggen ook, dat er nog geen balans te zien is in de huidige situatie. Zowel Biervliet als Hasnoe is van mening, dat de regering haar beloftes moet nakomen en alsnog corrigerend moet optreden om inkomsten voor het land te kunnen genereren. Hasnoe: “We bekritiseren de regering niet, gezien ze nog maar net aanzit. We blijven optimistisch. Op zeer kritische wijze, maar wel met opbouwende kritiek, proberen we de regering op haar fouten te wijzen. Het is duidelijk dat 200 dagen niet genoeg waren om de puinhoop op te ruimen. Natuurlijk hadden wij als ondernemers veel van deze regering verwacht, omdat zij ook vertrouwen uitstraalde. Maar 200 dagen verder, zien we nog geen degelijk verschil. Er moet nog hard aan de weg getimmerd worden”, aldus Hasnoe. Volgens hem moet de regering in de komende periode, zeer deskundig te werk gaan. Het bedrijfsleven en andere deskundigen zouden volgens Hasnoe, betrokken moeten worden bij regeringsbesluiten. “We missen overleg. Het werk verloopt niet makkelijk, het is een proces om een land te kunnen regeren. Het is wel briljant dat de regering zich heeft uitgedaagd met die 200 dagen. Hoewel die dagen verstreken zijn, hebben we nog hoop in de regering. We kijken naar betere interacties”, stelt Hasnoe. Biervliet zegt dat er veel meer van de regering was verwacht. Volgens hem heeft de regering nog niet gepoogd corrigerend op te treden. “Ik zie nog geen progressie, daarom geef ik de regering 600 dagen in plaats van 200, want tal van beloftes heeft ze in die 200 dagen niet na kunnen komen. Waarmee ze zouden afrekenen, met name nepotisme, wordt juist gestimuleerd. De president heeft bij zijn aantreden uitdrukkelijk gezegd, dat deze regering het volk niet zou belasten. Echter zien we nu het omgekeerde daarvan, de meeste ondernemers kunnen niet ondernemen. Deze 200 dagen zijn bar slecht geweest”, zegt Biervliet.

door Orsilia Dinge