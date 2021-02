Guyana krijgt meer dan 100.000 Astrazeneca-vaccindoses

Suriname heeft naar aanleiding van correspondentie van de “Covax Facility” bericht ontvangen op 29 januari 2021, dat het in aanmerking komt voor 79.200 doses AstraZeneca vaccins en wel in de eerste helft van 2021. Dit aantal is vastgesteld op basis van de huidige onderhandelingen en is het gevolg van het dynamisch proces van vaccin beschikbaarheid, levering en distributie. De eerste levering van 25.000 doses (30% van de gealloceerde hoeveelheid) kan reeds in de maand februari of maart plaatsvinden. Vermeldenswaard is dat het AstraZeneca vaccin momenteel al heel ver gevorderd is in het verkrijgen van de Emergency Authorization van de WHO.

Covax deelt mede, aan dat Suriname genoeg documenten heeft overlegd om aan te tonen, dat het gereed is ook om het Pfizer-vaccin toe te passen. In verband met beperkte beschikbare doses en andere uiteenlopende redenen, komt Suriname helaas niet in aanmerking voor de eerste distributieronde van het Pfizer-vaccin. Van de 72 landen die interesse hebben getoond voor dit vaccin binnen de distributieronde, zijn slechts 18 landen in aanmerking gekomen. Geen enkel Caribisch land behoort tot de 18 geselecteerde landen. Covax vertelt in haar correspondentie dat het transmissierisico en het sterftecijfer medebepalend zijn geweest voor de selectie.

Volksgezondheidsminister Amar Ramadhin om een reactie gevraagd over de vaccinstrekking uit het buitenland, verklaarde dat wij momenteel evenmin in aanmerking zullen komen voor het Pfizer vaccin. De eerste bezending zal eveneens afkomstig zijn van AstraZeneca. Het is dus niet duidelijk of Suriname in een later stadium wél over het laatstgenoemde vaccin zal kunnen beschikken. Ook Guyana intensiveert zijn inspanningen om vaccins te verkrijgen die nodig zijn om de bevolking te immuniseren tegen het onlangs, COVID-19 virus, minister van Volksgezondheid, dr. Frank Anthony, vertelde dat het land binnenkort bijna 104.000 vaccins zal ontvangen van de COVAX-faciliteit, een wereldwijde vaccinatiealliantie. Maanden geleden heeft Guyana zich net als Suriname aangemeld bij de COVAX-faciliteit, die tot taak heeft, de ontwikkeling en productie van de COVID-19-vaccins te versnellen en deze vervolgens op een gegarandeerde snelle, eerlijke en billijke manier, te verstrekken. En volgens dit systeem zal Guyana naar verwachting zijn eerste hoeveelheid vaccins ontvangen om ongeveer 20 procent van de bevolking gratis te kunnen vaccineren.

Belangrijk is dat dit vaccin, in tegenstelling tot de Pfizer- en Moderna-vaccins, die reeds in enkele landen wereldwijd zijn verspreid, geen koude of ultrakoude opslag nodig heeft. Het kan in een normale koelkast worden bewaard, waardoor het gemakkelijker te distribueren is en geschikter voor zuidelijk gelegen landen zoals Guyana. De Guyanese-minister legde uit, dat dit vaccin momenteel in beoordeling is bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), voor gebruik in noodgevallen. Zodra die goedkeuring is verleend door de wereldwijde gezondheidsautoriteit, zal Guyana volgens dr. Anthony in de rij staan om de vaccins te ontvangen.

Meer vaccins

Naast deze aangekondigde toewijzing heeft president dr.Irfaan Ali zaterdag aangekondigd, dat China ook heeft ingestemd met het doneren van 20.000 doses van zijn COVID-19-vaccins aan Guyana. Hij verzekerde dat de regering “agressief” alle wegen bewandeld om vaccins te importeren. Dit omvat het betrekken van veel van Guyana’s internationale partners, zoals India, China en Rusland, die ook vaccins hebben ontwikkeld en geproduceerd, naast grote vaccinfabrikanten, waaronder Pfizer-BioNTec en Moderna. Om de snelle verstrekking mogelijk te maken, is de vaccinatiecapaciteit van Guyana versterkt. Aangezien Guyana nog niet zeker wist, welke van de COVID-19-vaccins het zou krijgen, heeft het land in afwachting van de nodige koelketeninfrastructuur gezorgd ervoor dat het nu wel is uitgerust om de vaccins te kunnen opbergen bij de juiste temperaturen. Bovendien worden gezondheidswerkers opgeleid de vaccins aan volwassenen te verstrekken, aangezien de meerderheid binnen het vaccinatieregime in Guyana ingesteld is op het immuniseren van kinderen. Gezon-dheidswerkers zullen ook opgeleid worden om de mogelijke bijwerkingen van het vaccin te registreren en behandelen, hoewel deze volgens de Guyanezen, niet vaak voorkomen. Tot nog toe heeft Guyana 7.654 besmettingsgevallen en 177 doden, terwijl in ons land het aantal COVID-19 besmettingen nu op 8.449 staat. Inmiddels zijn er in Suriname 156 omgekomen aan het COVID-19 coronavirus.