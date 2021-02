‘’Zowel het Internationaal Monetair Fonds (IMF) als de regering van Suriname, wil niet dat het volk armer wordt nadat de regering het Crisis- en Herstelplan (CHP) heeft uitgevoerd. De regering wil juist een kentering brengen door de maatregelen op de juiste manier uit te voeren en de maatregelen in de juiste volgorde te doen. Het is daarom belangrijk dat de regering wordt gemonitord’’, zei Wonnie Boedhoe, ex-minister van Financiën en lid van de commissie CHP, gisteren in het tv-programma To the Point. Volgens haar, zal het IMF alleen zijn standby agreement monitoren. ‘’Het uitvoeren van het plan is zaak van de Surinaamse overheid’’, aldus Boedhoe. Zij legde uit dat als het IMF zegt dat het begrotingstekort met 10 procent teruggebracht moet worden, de organisatie alleen zal kijken als de begroting werkelijk terug is gebracht, maar wat de regering van Suriname zal doen om de begroting terug te brengen, is opgenomen in het CHP.

Het is volgens Boedhoe belangrijk dat er monitoring is bij het uitvoeren van de maatregelen. Er moet volgens haar, een groep zijn die de regering wijst op het uitvoeren van maatregelen binnen een bepaalde tijd, daarnaast moet de regering naast harde maatregelen, ook mitigerende maatregelen doorvoeren.

Boedhoe gaf aan dat er een onderraad Uitvoering en Monitoring CHP is ingesteld. In het verleden was er volgens Boedhoe, ook een uitvoeringscommissie ingesteld voor het uitvoeren van het Structureel Aanpassingsprogramma (SAP). De groep bestond uit drie heren en moest rapporteren aan een onderraad waarin enkele ministers zitting hadden. Echter kan er volgens Boedhoe, wrijving zijn tussen de autonome technische club en de politieke club. “Wanneer de botsingen komen, moeten de partijen het algemeen belang laten prevaleren. Als de politiek een beetje moet inleveren, dan moet de politiek inleveren.”

Boedhoe is van mening dat het niet verkeerd is dat er een onderraad komt, omdat de overheid het werk moet uitvoeren. De Vereniging van Economisten in Suriname (VES), wil wel helpen om de monitoring nog een keer te begeleiden en objectief te kijken naar eventuele evaluaties. Boedhoe zei dat zonder de onderraad, de kans groter is dat afdelingen van ministeries, zaken laten liggen. ‘’Het is daarom belangrijk dat het technocratische team dat autonoom is, samenwerkt met de onderraad’’, aldus Boedhoe.