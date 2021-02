In het kader van de online registratie voor de COVID-19-steun, zal het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), ook assistentie bieden aan kleine en middelgrote ondernemers (KMO’s) in de districten en het binnenland, die niet in staat zijn om zelf online te registreren.

De regering biedt deze COVID-19-steun aan personen en bedrijven die als gevolg van de COVID-19-pandemie, minder inkomen hebben en daardoor in financiële nood verkeren.

EZ zal telefonisch ondernemers en bedrijven helpen bij de online registratie. In het uiterste geval eventueel ook fysiek van maandag t/m vrijdag van 8.00u tot 14.00u (gedurende de periode 1-15 februari 2021). Ondernemers en bedrijven die assistentie nodig hebben met de online registratie, dienen eerst telefonisch een afspraak te maken met EZ in het desbetreffende district.

Contactinfo voor eventueel support van EZ aan KMO’s met online registratie:

Uitsluitend volgens afspraak, gaarne vooraf bellen of e-mailen voor een afspraak.

Online registratie: https://financien.sr/covidsteun2021