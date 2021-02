De hele wereld kijkt vol belangstelling steeds naar het coronavaccin en zijn beschikbaarheid. Wereldwijd zijn er nog mensen die wantrouwend staan tegenover het vaccin en een immunisatieprogramma, terwijl weer anderen zo snel mogelijk gevaccineerd willen worden. Kinderen onder de 18 jaar, zullen bijvoorbeeld in Suriname nog niet worden gevaccineerd, omdat het Pfizer-vaccin nog niet is goedgekeurd voor deze groep. De mensen die het vaccin het hardst nodig hebben, zullen eerst worden gevaccineerd. Het vaccin dat de redding moet zijn voor de wereld in deze COVID-19-pandemie, is volgens autoriteiten voor Suriname al voor een deel besteld. Dat is geregeld via de organisatie Covax en het gaat daarbij voornamelijk om het Pfizer-vaccin. Voor de tweede tranche vaccins, kijkt de regering ook naar andere fabrikanten uit en dat kan lopen via de Caricom. Voor deze tweede tranche vaccins, wil de regering geen geld lenen. Begrijpelijk, de regering heeft al voldoende schulden. Vandaar dat zij een fonds wil oprichten waaraan particulieren zoals de handel en het bedrijfsleven en het Unicef, financieel zouden moeten bijdragen. Geen enkel land is momenteel in staat, de gehele bevolking meteen te vaccineren, omdat het middel nog niet in voldoende mate verkrijgbaar is. De COVID-19-pandemie heeft een zware wissel getrokken op veel bedrijven, grote en kleine. Veel bedrijven zitten hierdoor nu met de handen in het haar. Het is op zijn zachtst gezegd daarom niet kies, om nu op de handel en het bedrijfsleven een beroep te doen om de regering te helpen. Feit is wel dat het beschikbare budget van de overheid, niet toereikend is om deze vaccins te betalen. Volksgezondheidsdirecteur Rakesh Gajadar Sukul, verklaarde afgelopen zaterdag, dat bij de eerste vaccinatieronde in ons land, 140.000 inwoners het Pfizer-vaccin toegediend zullen krijgen. Ons land krijgt 2.000-3.000 doses van het vaccin. Daarna volgen er meerdere vaccinatierondes en ook meerdere soorten vaccins, via de Covax-faciliteit en via een ander platform, zullen we iets meer dan 70.000 vaccins ontvangen, zodat we in eerste aanhef uiteindelijk zeker 180.000 mensen kunnen inenten. Zoals wij hebben begrepen, zijn de vaccins van Moderna, Aztrazeneca en Pfizer, al door de rijke landen opgekocht, wat wil zeggen, dat alleen het vaccin uit India en China overblijft. Het is voor ons moeilijk aan te nemen, dat de overheid ons wil voorhouden, dat wij bij gebrek aan beter, voor het vaccin van India en of China moeten gaan, indien zij in totaal 180.000 mensen voor dit jaar wil inenten. Echter kunnen wij niet nog jaren aankijken tegen de pandemie, waarbij wij straks nog vele honderden doden zullen hebben, alleen omdat wij een vaccin ontvangen, dat niet voldoet aan de voorwaarden. Daarentegen willen wij ook niet zeggen, dat de overheid haastig vaccins moet inslaan, die straks nare en gevaarlijke bijwerkingen kunnen vertonen, net als in andere landen. Dan kunnen we liever langer wachten op het beste spul. De regering dient te allen tijde, eerlijk en oprecht te blijven tegenover haar volk. Keerpunt is daarom van mening, dat wij geen proefkonijnen moeten zijn en dat wij absoluut in geen enkel opzicht, vaccins moeten accepteren die niet aan de vereisten van de WHO voldoen.