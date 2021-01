Abop-parlementariër Edward Belfort, vindt het niet verstandig dat president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk, gesprekken voeren met ex-president Desiré Bouterse. ‘’Vooral omdat de gesprekken geheim zijn en de samenleving niet mag weten waarover er is gesproken’’, zegt Belfort. Het voeren van gesprekken met Bouterse, wekt volgens Belfort argwaan bij het volk. “De gemeenschap heeft Bouterse met zijn partij afgewezen, waarvoor worden er dan gesprekken gevoerd? Deze president had ook zijn eigen mening over hoe hij het land wilde leiden, waarom gaat hij dan naar de man die geld van het volk geeft geroofd en het land heeft verpest? De gemeenschap weet niet waarover de gesprekken gaan en is boos daarover”, stelt Belfort. Hij geeft aan dat hij niet weet wat de geheime gesprekken inhouden, maar dat de gemeenschap anders begint te denken over de beloftes van deze regering. “De regering zou de corruptiezaken onder Bouterse onderzoeken. De gemeenschap gaat denken dat de regering de zaken zo gaat laten.” Belfort is van mening, dat de regering zelf ervoor zorgt dat haar geloofwaardigheid daalt. Er was volgens Belfort, al argwaan ontstaan toen bekend werd dat de president kort na de verkiezingen, een gesprek had gevoerd met Bouterse. De regering zou volgens Belfort, moeten aangeven wat er met Bouterse besproken wordt, zodat het volk weer vertrouwen krijgt in de regering en haar plannen. Nu ontstaat er volgens hem, een verdeling. “Dat wil Bouterse. Hij is meester van verdeel- en heerspolitiek.”

Belfort die vaker kritiek levert op de regering, zegt dat hij niet vreest voor mogelijke maatregelen die tegen hen getroffen kunnen worden. “Ik ben voor vijf jaar gekozen als parlementariër. Welk artikel gaan ze gebruiken om mij te straffen? Ik doe mijn werk als parlementariër. Ik ben niet daar om de regering naar de mond te praten”, zegt Belfort. Hij geeft aan, dat hij overigens ook adviezen geeft aan de regering, maar dat die niet worden aangenomen. Belfort zegt dat hij ook ervoor kan kiezen om zijn mond dicht te houden als zaken niet goed gaan, maar dat vindt hij oneerlijk naar het volk toe. “Als er een onrechtmatige daad tegen mij wordt verricht, is het recht daar om mij bij te staan. Ik zit niet in het parlement als een jaknikker. Ik ben daar om de problemen van het volk te helpen oplossen en de regering te controleren”, aldus Belfort.

door Priscilla Kia