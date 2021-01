De zitting van de Krijgsraad vond vandaag achter gesloten deuren plaats, echter is de zaak verdaagd naar 26 februari 2021. De zaak werd na de reactie van auditeur-militair Manro Danning, op de excepties opgeworpen door de raadsman van Bouterse, Irvin Kanhai, uitgesteld. De hoofdverdachte, ex-president en NDP-voorzitter Desiré Bouterse, was persoonlijk aanwezig om zichzelf te verdedigen, omdat hij verzet heeft aangetekend tegen het vonnis dat op 29 november 2019 is uitgesproken. Toen werd hij veroordeeld tot 20 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij de 8 Decembermoorden, gepleegd in 1982.

Na afloop van de zitting zei Bouterse meer dan tevreden te zijn met het optreden van Kanhai. Volgens Kanhai is de dagvaarding nietig en moest de Amnestiewet niet getoetst worden, omdat alleen de burgerrechter hiertoe bevoegd is. Kanhai vraagt daarom de Krijgsraad, zich onbevoegd te verklaren in deze zaak. Hoewel de zitting naar februari is uitgesteld, krijgt het Openbaar Ministerie van de Krijgsraad na vandaag, twee weken de tijd om te reageren op de excepties van Kanhai. Gezien Bouter-se in de twaalf jaar dat de rechtszaak liep – van 2007 tot 2019 – nooit op een zitting is verschenen, heeft de president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, Bouterse opgelegd om lijfelijk aanwezig te zijn op zitting van 26 februari.