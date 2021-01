“Het is niet nodig dat mensen hamsteren. Fernandes Bakkerij is gewend zoveel mogelijk te voorzien in de broodvoorziening. Vandaag en vrijdag zullen we extra producten op de markt brengen”, zegt Kurt van Essen, directeur van Fernandes Bakkerij, vandaag in gesprek met De West. De komende twee weekenden zal er een totaal lockdown gelden, hetgeen onder andere inhoudt, dat alle winkels en handelszaken gesloten zijn. Dit betekent dat iedereen voldoende voedingsmiddelen moet inkopen om het weekend door te brengen. Volgens Van Essen, kan de bakkerij niet leveren tijdens de lockdown, echter is het wel mogelijk te produceren.

Van Essen stelt de samenleving gerust en vraagt om niet te hamsteren, maar gewoon te kopen wat nodig is. ‘’Vandaag en morgen zullen er extra broden op de markt worden gebracht.’’ De productie gaat ook in het weekend door, zodat er maandag voldoende brood is. Van Essen geeft aan dat gedurende de hele komende week, de bakkerij ook extra producten op de markt zal brengen, zodat de broden in de winkels niet snel opraken en iedereen een pak brood kan kopen. Hiervoor vraagt hij ook de medewerking van de samenleving door niet te hamsteren.

De lockdown legt volgens de directeur een extra druk op de werknemers die nu lange uren moeten maken. De bakkerij draaide volgens Van Essen al 24 uur, maar niet alle lijnen draaiden 24 uur. ‘’Nu zal ervoor gezorgd worden dat alle lijnen in productie zijn om aan de vraag te kunnen voldoen’’, zegt hij. Niet alleen de mensen die het brood maken, maar ook de verpakkingsafdeling, de distributieafdeling, de verkoop- en de financiële afdeling zullen extra uren draaien om de samenleving te voorzien van brood.

Van Essen geeft aan dat het tot nog toe gelukt is om COVID-19 buiten de bakkerij te houden, hoewel er wel een paar suspect cases waren. ‘’De bakkerij hanteert zelfs strengere regels dan de overheid. Dit doen wij, omdat wij verse producten leveren voor de samenleving.’’ Het bedrijf ondervindt volgens hem dan ook niet veel last van de strenge covid-maatregelen, omdat het de strenge regels al gewend is. Van Essen geeft aan dat hij de maatregelen begrijpt en vraagt iedereen om met man en macht te werken om COVID-19 binnen beheersbare proporties te houden.

-door Priscilla Kia-