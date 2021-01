De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Jorge Arreaza, dreigde gisteren met een verdere actie tegen de Guyanezen die in de wateren van Essequibo werden aangetroffen, nadat Guyana donderdag een ferme berisping had uitgesproken tegen de aanhouding van twee Guyanese vissersschepen voor de kust van Essequibo.

“Venezuela verwerpt het Communiqué van de Coöperatieve Republiek Guyana (van 24 januari) over de werking van de Bolivariaanse Nationale Marine en herhaalt, dat het geen illegale invallen van welke aard dan ook op zijn grondgebied zal toestaan, door de verdediging van zijn soevereiniteit”, aldus Arreaza.

De eerste twee schepen, Lady Nayera en Sea Wolf, waren donderdag vlak voor de kust bij Waini Point actief geweest, waar ze werden onderschept door het marineschip van Venezuela, Commandante Hugo Chavez GC 24, dat de schepen beval te varen naar Port Guiria om te worden vastgehouden.

Als reactie hierop had Guyana aangekondigd dat het de status en veiligheid van de bemanningsleden van de schepen wil waarborgen, en beval de Venezolaanse regering hun onmiddellijk vrij te laten.

De minister van Buitenlandse Zaken van de Bolivariaanse Republiek, tweette gisteren dat Venezuela de verklaring van Guyana verwerpt en dat Venezuela geen “illegale invallen op zijn grondgebied” zou toestaan.

Arreaza beweerde dat de schepen illegaal visten in “onbetwist” Venezolaans grondgebied zonder de vereiste documentatie te hebben.

Arreaza beweerde ook dat de autoriteiten van Guyana verwikkeld zijn in een ‘mediamatrix’ die ‘’de eenzijdige claims van die regering blootlegt, in alliantie met transnationale oliemaatschappijen, met name met de Amerikaanse ExxonMobil, op onbetwist Venezolaans grondgebied, evenals op zee en onder watergebieden in afwachting van afbakening’’.

Hoewel de schepen werden onderschept in de Guyanese wateren, arresteerde Venezuela de schepen in overeenstemming met een presidentieel decreet van president Nicolás Maduro, op 7 januari.

“Ik heb het decreet ondertekend dat hij kort daarna op Twitter had gepost, waarmee het Territory for the Development of the Atlantic Façade van de Bolivariaanse Republiek Venezuela wordt opgericht, dat deel gaat uitmaken van de juridische, diplomatieke en politieke acties ter verdediging van onze rechten al meer dan 200 jaar. ”

Het decreet houdt in feite in dat de regering van Venezuela de regio Essequibo, die Venezuela al decennialang begeert, als haar eigen regio behandelt. President Maduro heeft gezworen de regio te “heroveren”.

De actie van Maduro had een reeks acties op gang gebracht door de nationale vergadering van Venezuela, waaronder een unanieme mate van alle politieke facties om voor de regio te vechten, en de oprichting van een ‘speciale commissie voor de verdediging van het territorium en de territoriale soevereiniteit van Guayana Esequiba’.

Arreaza noemde de bezwaren van Guyana tegen het presidentiële decreet van Maduro ‘’absurd en grillig’’ en stelde dat Venezuela al duidelijk heeft gemaakt dat het een relatie van respect en samenwerking met Guyana wil hebben.

Dit is gebaseerd op Maduro’s afwijzing van het besluit van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) om jurisdictie te nemen in lopende geschillen om de controverse te laten rusten. Venezuela heeft besloten de jurisdictie van het ICJ niet te respecteren en heeft in plaats daarvan Guyana opgeroepen om met Venezuela te onderhandelen.

Maduro had aangekondigd in een tweet naast zijn presidentieel decreet, dat hij aan de Verenigde Naties had geschreven met als doel een vreedzaam alternatief voor het ICJ-proces te bevorderen.

De Venezolaanse president zei dat alleen soevereine staten, de buren dichter bij een oplossing voor de controverse kunnen brengen. Guyana wacht daarentegen op de uitspraak van het ICJ.

