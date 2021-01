Geen clusters, maar community-spreading

De covid-transmissie vertoont geen echte merkbare dalende trend. Er is nu sprake van community transmission. De meeste gevallen zijn niet langer tot clusters te herleiden. “Overal in het land vindt er thans verspreiding plaats, terwijl ook op de werkvloer de besmettingen zorgwekkend zijn. De zorgfaciliteiten staan behoorlijk onder druk,” deelde Volksgezondheidsminister Amar Ramadhin mee op een persconferentie afgelopen zaterdag. Naast Residence Inn, gaat ook de Kamer van Koophandel en Fabrieken mensen die positief zijn bevonden, opvangen. Indien de epidemiologische curve geen daling vertoont, maar er zich dagelijks nog tussen de 80 en 100 positieve gevallen blijven voordoen, zal de druk op de gezondheidszorg verder toenemen. Op dit moment is de bezetting in ziekenhuizen en de Intensive Care afdelingen het hoogst, sinds de start van de tweede golf. Ook de isolatiefaciliteiten te Wanica, en Residence Inn zijn onder druk komen te staan. Bovendien bestaat het gevaar, dat bij additionele “mass spreading” events, het aantal gevallen plotseling fors kan stijgen.

“Er dreigt daarom een totale lockdown. We moeten hardere maatregelen treffen om de transmissie in te dammen en dat zullen wij ook doen. Iedereen kan momenteel potentieel besmet zijn”, merkte Ramadhin op. Hij zei verder, dat er hard opgetreden zal worden tegen personen, bedrijven en sectoren, die zich niet houden aan de COVID-19 protocollen.

De scholen blijven vooralsnog gesloten, omdat nu ook kinderen dragers zijn van het COVID-19 virus. Overheidskantoren blijven nog 14 dagen gesloten, met uitzondering van essentiële diensten. Personeel wordt opgeroepen zoveel mogelijk via de virtuele manier in contact te zijn en blijven”, aldus de bewindsman.

Ook is het door de recente ontwikkelingen inzake de diverse varianten van het COVID- 19 virus, namelijk de Britse, de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse, noodzakelijk dat de landsgrenzen nader bekeken moeten worden. Nu al zijn vluchten naar Nederland uitsluitend toegestaan voor repatriatie en worden de covid-maatregelen voor reizigers naar de Verenigde Staten, in de komende 2 weken aangescherpt.

Gisteren heeft één persoon het leven gelaten aan COVID-19. In januari 2021 alleen al 28 mensen overleden aan deze zeer besmettelijke ziekte. De voormelde patiënt is overleden in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. In Suriname zijn tot nog toe 149 levens te betreuren door COVID-19. Het afgelopen etmaal werden 57 nieuwe besmettingen geregistreerd, onder wie ook president Chandrikapersad Santokhi. Van de 336 testen die afgenomen zijn, waren 279 negatief. 93 mensen zijn genezen verklaard. Het aantal positieve gevallen is gedaald naar 682. Op de Intensive Care Unit worden momenteel 7 patiënten behandeld. In de verschillende ziekenhuizen zijn 79 mensen die verschijnselen vertonen, opgenomen. 292 personen die positief zijn, verkeren in isolatie.