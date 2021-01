Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, heeft afgelopen zaterdag op de COVID-19-persconferentie aangegeven, dat met de huidige trend van de covid-besmettingen, een lockdown niet uitgesloten is. ‘’De regering is bezig met de nodige voorbereidingen’’, aldus de minister. Abop-parlementariër Edward Belfort zegt aan De West, dat hij niet denkt dat een lockdown nodig is. “Al twee maanden geldt een avondklok van 19.00 uur, maar het heeft duidelijk niet het juiste effect gehad. Denkt de regering dat de totale lockdown wel effect zal hebben?”, stelt Belfort. Volgens hem zal de lockdown dan alleen in Paramaribo gelden, omdat de mensen altijd naar verafgelegen gebieden vertrekken.

“Wie controleert in het binnenland? We moeten juist goede voorlichting blijven geven”, zegt Belfort. Hij heeft de idee dat de regering niet weet wat te doen.

Volgens de parlementariër is er na 19.00 uur, bijna niemand op straat. “Overdag zijn mensen normaal op straat. Er wordt ook overdag getest, waaruit blijkt dat er positieven zijn. Hebben de besmettingen dan ’s avonds plaatsgevonden of overdag?”, vraagt Belfort zich af.

Belfort zegt dat iedereen op zijn eigen manier medewerking verleent aan de maatregelen. Het probleem met een lockdown is volgens hem, dat mensen geld nodig hebben. Hij benadrukt dat niet iedereen werkt bij de overheid. “De overheid komt ons niet tegemoet, maar in het buitenland wel. Mensen hebben een gezin en schulden af te lossen. In het buitenland krijgen de mensen een tegemoetkoming en toch stuit de regering op burgerlijke ongehoorzaamheid. Mensen komen niet zomaar op straat”, stelt Belfort.

Daarnaast is het nu verboden voor burgers om in het openbaar alcohol te gebruiken. Dit omdat diverse besmettingen te herleiden zijn naar personen die zich onnodig ophouden bij supermarkten. Met name het alcoholgebruik en het zich onnodig ophouden bij winkels is verboden en hiertegen zal streng opgetreden worden. Belfort is van mening dat de overheid hiermee de vrijheid van mensen wil beperken om te drinken in het openbaar. De regering moet volgens hem, eerst goed nagaan voordat besluiten worden genomen. Ook mag er per gezin, maar één persoon de boodschappen halen. Volgens de minister, zien velen supermarkt- en winkelbezoek als een uitje, maar gezien de toename in het aantal besmettingen, dient winkel- en supermarktbezoek beperkt te worden.

-door Priscilla Kia-