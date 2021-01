‘Regering wil binnen 5 jaar tal van projecten realiseren’

NPS-voorzitter Gregory Rusland, deelde vanochtend in het radioprogramma ABC Aktueel mee, dat hij in het kader van de politieke ontwikkelingen in het land, benoemd is tot staatsadviseur. “Het voorstel is vanuit de president gekomen, dat binnen de vier coalitiepartijen, er overleg moet zijn over de structuur die er heerst. In grote lijnen moet er tussen de coalitiepartijen overleg worden gepleegd”, zegt Rusland. Naast de president en de vicepresident, moeten de overige coalitiepartijen volgens Rusland, ook formeel vorm geven aan het geheel of het beleid dat gevoerd wordt. De coalitie wordt gevormd door de VHP, Abop, NPS en Pertjajah Luhur.

Als staatsadviseur zal Rusland niet alleen een adviserende functie hebben, maar zich ook bezighouden met onder andere de woningbouw. Rusland: “Op basis van je ervaring, expertises en potentiële inzet, zal je adviezen geven aan de regering. Je zult ook concretere zaken gaan doen binnen die samenleving.

Zo hebben we in de afgelopen jaren gezien dat het vanwege de situatie, niet zo eenvoudig is voor de burger om te komen aan een dak boven het hoofd. Op basis hiervan is er gevraagd, wat de staatadviseur kan doen. Uit dien hoofde zal ik mij bezighouden met de woningbouw, daarover zal ik de coördinatie voeren. Rusland zegt dat hij gedurende zijn periode als staatsadviseur, erop zal toezien dat zaken goed verlopen.

Volgens Rusland, zijn er los van de woningbouwprojecten, tal van andere projecten die de regering wil realiseren. Gezien de woningnood een nijpend probleem is in Suriname moet er volgens Rusland, binnen twee maanden veel duidelijkheid komen over beslissingen die de regering zal nemen om ervoor te zorgen dat dit probleem binnen deze regeringstermijn tot het verleden gaat behoren. “De nood die er bestaat bij delen van het volk, moet opgelost kunnen worden. Met een goed plan zullen we dit probleem structureel aanpakken, we zullen niet in de kortste keren alles opgelost hebben. Maar elke Surinamer moet de gelegenheid krijgen om een dak boven zijn hoofd te hebben”, benadrukt Rusland.