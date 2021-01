Het waarnemend hoofd van het BID-team gestationeerd te Zanderij, de politie-inspecteur Orlando E., werd op 21 december aangehouden, nadat intern onderzoek was gedaan naar een incident op 9 december 2020, waarbij drie passagiers werden aangehouden op de Johan Adolf Pengel Luchthaven met een bedrag van euro 525.000. Dit bedrag werd niet gedeclareerd en daardoor hadden deze passagiers de Deviezenwet overtreden. Het drietal werd vervolgens aan het BID-team overgedragen deze zaak verder af te handelen. Deze politie-inspecteur dacht zijn collega’s te slim af te zijn en verklaarde, dat hij de drie passagiers had gesproken en zij zouden hem een formulier hebben overhandigd met het voormelde bedrag. Het formulier was volgens zijn verklaring, door een douaneambtenaar afgestempeld en getekend, zoals vereist. Hij liet de verdachten vervolgens gaan, omdat hij ‘veronderstelde’, dat hun zaken op orde waren. Rechercheurs geloofden het verhaal van Orlando E. niet. Zij zagen op camerabeelden, dat de politie-inspecteur op de bewuste dag naar het damestoilet ging met vermoedelijk een tas met inhoud onder zijn uniform. Kort daarna gingen twee jongemannen, R. Dassasingh en W. Rambaran, zonder bagage naar het damestoilet en kwamen met een tas naar buiten. De conclusie die werd getrokken door rechercheurs, is dat Orlando E., de tas met geld zelf had verborgen en in het toilet had overhandigd aan het duo. In navolging van dit incident, heeft de procureur-generaal bij het Hof van Justitie, afgelopen week de opsporing, aanhouding en voorgeleiding gelast van Dassasingh (33) en Rambaran (23). Zij worden onder andere verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan deelneming aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en omkoping van een ambtenaar, alsook overtreding van de wetten Strafbaarstelling Money Laundering, Tegengaan Smokkelen en Economische Delicten en de Deviezenregeling. De politie-inspecteur zou zich schuldig hebben gemaakt aan overtreding van de Deviezenwet, de Wet Economische Delicten, misbruik van bevoegdheden, aannemen van giften, het doen van beloften en deelname aan een criminele organisatie. Hij wordt ervan verdacht diensten aan het voortvluchtige duo te hebben verleend, zodat zij grote sommen vreemde valuta langs de airport security konden vervoeren. Dit verhaal werd de pers voorgehouden en het zal ons niet verbazen, als dit duo ook al is gevlucht naar het buitenland, want wij zijn inmiddels een maand verder sinds de aanhouding van de politie-inspecteur, en Dassasingh en Ram-baran waren daarvan zeker op de hoogte. Keerpunt heeft daarnaast sterk het vermoeden, dat deze ‘kruimeldieven’ voor de haaien worden gegooid, want er zullen zeker bigi dagu’s achter deze enorme sommen geld schuilen, waarvan de namen niet zo uitgebreid en onverhuld in de publiciteit zullen verschijnen. Deze bigi dagu’s weten zich altijd goed in te dekken en laten anderen het vuile werk doen, zodat zij zelf nooit op de voorgrond hoeven te treden. Wij weten inmiddels, bigi kaw ne sroto!