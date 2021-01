De avondklok van 19.00 uur tot en met 05.00 uur die sinds december vorig jaar geldt als stringentere maatregel ter voorkoming van de verdere verspreiding van COVID-19, wordt door een aanmerkelijke groep personen, met voeten getreden. De politie heeft het afgelopen weekend tegen meer dan 200 lockdown overtreders op moeten treden. Dit volgde na haar aangekondigd strenger optreden tegen personen die de maatregelen aan hun laars blijven lappen. Er zijn flink wat boetes uitgedeeld. Het gaat niet alleen om mensen die zich op straat bevonden tijdens de lockdown, maar ook om lieden op feesten en in clubs. Zo trad de politie vorige week vrijdag op tegen een feest aan de Ramgoelamweg. Daarbij werden alle feestvierenden overgebracht naar de Politie Academie. Er werden ook twee auto’s en een complete muziekinstallatie in beslag genomen. In het weekend werd ook een bekende nachtclub c.q. bordeel in Paramaribo-Noord, binnengevallen en ontruimd.

Zaterdagavond werd een grote groep lockdown overtreders staande gehouden aan de voet van de Jules Wijdenboschbrug.

Het Korps Politie Suriname (KPS) maakte eerder bekend, dat het in het weekeinde naast de reguliere controlewerkzaamheden, ook locaties in stad en district zou aandoen, waar er uitbundig gefeest wordt.

Daarnaast zou de organisator van zo een feest of festiviteit, een boete van SRD 5000 opgelegd krijgen. De overtreders zouden vervolgens worden overgebracht naar de grote hal op het terrein van de Politie Academie aan de Commewijnestraat. De volgende dag na 05.00

uur in de ochtend, zouden deze personen hun weg verder mogen vervolgen. Keerpunt waarschuwt sinds vorig jaar, dat burgers deze covid-maatregelen blijven schenden en gewoon grote feesten organiseren. Naar verluidt, komen mensen samen in ruimtes zoals clubs en bars, die ogenschijnlijk gesloten lijken, waar zij de nacht doorbrengen in die gesloten ruimtes tot wel vijf uur in de ochtend. Volgens burgers worden er ook nog steeds grote bijeenkomsten georganiseerd op privéplekken buiten de stad en in bars die de rolluiken pas openen, wanneer er wordt gebeld of geappt. Daarnaast deinst een bepaalde ‘elitegroep’ er niet voor terug, tenten op te zetten, waarbij het niet uitgesloten is besmet te geraken. Tijdens deze feestjes wordt er flink gezopen, terwijl we in de tweede besmettingsgolf zitten van COVID-19. Deze groep is er dan ook de oorzaak van dat het virus zich nu sneller verspreidt, omdat ze grotendeels uit jeugdigen bestaat die vervolgens het virus naar huis brengen voor hun familie. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, had onlangs in gesprek met de media toegegeven, dat de meeste besmettingen nu bij gezinnen worden geconstateerd, maar het zijn de jeugdigen die zich niet houden aan de maatregelen en erop los willen feesten. Voorts vernemen wij, dat deze feestjes gehouden worden in Paramaribo-Noord in Rainville, Mon Plaisir, Elisabethshof, Tourtonne/Anamoestraat en aan de Ringweg. Ook Paramaribo-Zuid blijft niet achter, want bewoners van Zorg en Hoop, Hermitage, Kwatta en Leiding, hebben ons gemeld, dat er grote bijeenkomsten en poolparties waar zeker meer dan 50 mensen aanwezig zijn, worden georganiseerd.

Daarnaast is het centrum van Paramaribo ook het middelpunt van samenscholingsbijeenkomsten, waar bars de deuren sluiten rond 19.00 uur en klanten mogen overnachten tot 05.00 uur. Ook is ons bekend dat sommige toeristen die aangekomen zijn in ons land, niet in quarantaine gaan door hun bevoorrechte positie die via familieleden loopt. De situatie van de besmettingen is nu op het punt beland waarbij die uit de hand kan lopen, indien men de verantwoordelijkheid, niet zelf wenst of kan dragen. Wij zijn van mening, dat een ieder moet beseffen, dat hij of zij, zich moet gedragen alsof hij of zij, al drager is van het virus en daardoor de covid-maatregelen moet toepassen in de dagelijkse omgang.

Alleen zo kunnen wij de verspreiding beteugelen en de economie proberen te redden van het COVID-19-virus dat haar in een wurggreep houdt.