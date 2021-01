Nog geen daling in zicht

Het versoepelen van de COVID-19-maatregelen is nu geen optie, anders kan het aantal besmettingen verdubbelen. Wij merken nu dat dagelijks, de COVID-19 positieve gevallen stijgen. Er is nog geen daling te zien. Het afgelopen etmaal zijn 97 nieuwe besmettingen geregistreerd. Het aantal actieve gevallen is de 700 reeds gepasseerd. Uit de 515 testen die afgenomen werden in het afgelopen etmaal, waren 418 negatief. Er werden nooit eerder zoveel mensen geswabt dan in de afgelopen 24 uur. De meeste besmettingen zijn genoteerd in Paramaribo en Wanica. Het aantal positieve gevallen staat nu op 727. Gisteren werden 59 mensen genezen verklaard. De meesten kwamen uit de tent van het Regionaal Ziekenhuis Wanica en Residence Inn. 12 patiënten worden momenteel behandeld op de Intensive Care Unit van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, 91 patiënten zijn opgenomen in diverse ziekenhuizen.

In isolatie zijn 289 personen die positief bevonden zijn.

De regering heeft besloten een landelijk fonds op te richten voor aanschaf van het COVID-19 vaccin. Dit zal gebeuren door gezamenlijke inspanning van de overheid, het bedrijfsleven en anderen. Dit besluit is voortgevloeid uit een ontmoeting tussen president Santokhi, Volksgezondheidsminister Amar Ramadhin en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Het is volgens de regering belangrijk, dat we fondsen beschikbaar krijgen zodat wij meer geld hebben om vaccins te kopen. Maar ook hebben wij meer geld nodig, om in ieder geval onze financiële positie te verbeteren, daardoor kan je beter onderhandelen met potentiële leveranciers bij de aankoop van vaccins. De verwachting is, dat Suriname in de eerste twee weken van februari alvast een dosis Pfizer-vaccin ontvangt, voortvloeiende uit de overeenkomst die gesloten is met de PAHO COVAX-facility. Met deze eerste bezending zullen eerst de Covid-19-frontliniewerkers worden gevaccineerd. Minister Ramadhin benadrukte, dat Pfizer het enige vaccin is, dat momenteel door de WHO is goedgekeurd. Voor wat betreft de opslag verklaarde de bewindsman dat die in het Regionaal Ziekenhuis Wanica zal geschieden, waar er een beschikking is over een koelfaciliteiten die kan dalen tot -80 graden.