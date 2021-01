Met het recente succes in buurland Guyana, heeft ook Suriname hoop op goedkope olie-exploratie en -productie tot aan 2021. Grote oliemaatschappijen zoals Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Total en Apache, tonen allemaal interesse in de Zuid-Amerikaanse staat, in de hoop dat Suriname voor zo weinig mogelijk olie zal leveren: USD 30 tot USD 40 per vat dankzij lagere productiekosten. Dit is ver beneden de gemiddelde productiekosten in de Verenigde Staten van bijna USD 50 per vat. Suriname wil na jaren van politieke onrust, naam maken in de oliewereld en stimuleert economische stabiliteit en groei. De zwaar getroffen economie wordt verder gehinderd door de covid-pandemie, waarbij de nieuwe regering kijkt naar het olie-potentieel van het land, om hen uit de economische crisis te halen.

Het aantrekken van olie-investeringen van buitenlandse bedrijven werd pas mogelijk na de succesvolle ontdekking van olie in diepe putten in 2015, na ongeveer 60 jaar falen in ondiepe wateren. Op dit moment controleert het Surinaamse nationale oliebedrijf Staatsolie, het grootste deel van de industrie. Om investeringen aan te moedigen, biedt Suriname bedrijven 30-jarige productiedelingsovereenkomsten aan, ongeveer 10 jaar langer dan die van andere olierijke landen in Latijns-Amerika.

Na een moeilijk 2020, wordt verwacht dat opkomende oliestaten zoals Suriname en Guyana, dit jaar licentierondes zullen domineren met zulke aantrekkelijke voorwaarden.

Olie-experts geloven dat er minstens 3 tot 4 miljard vaten aan reserves in de wateren van Suriname zijn, wat buitenlandse bedrijven een gokje biedt dat de moeite waard is voor de toekomst van de olie in de regio. Eerder deze maand deden Total en Apache Corporation een belangrijke olie- en gasvondst voor de kust van Suriname bij de Keskesi East-1-bron, in blok 58. Dit brengt het totale aantal olie-ontdekkingen in het land op vier in 2020, of 1,4 miljard vaten olie-equivalent. De Senior Vicepresident Exploration van Total, Kevin McLachlan, verklaarde: “We zijn verheugd als nieuwe exploitant van het blok, om de beoordelingsoperaties te starten die bedoeld zijn om de ontdekkingen van 2020 te karakteriseren, terwijl we tegelijkertijd een tweede verkenningscampagne starten op dit productieve blok in 2021.” Daarnaast maakte ExxonMobil in december olie- en gasvondsten in Suriname bekend. Mike Cousins, Exxon’s Senior Vicepresident voor exploratie en nieuwe ondernemingen, legde uit: “Onze eerste ontdekking in Suriname vergroot de leidende positie van ExxonMobil in Zuid-Amerika, voortbouwend op onze succesvolle investeringen in Guyana. We zullen onze diepwaterexpertise en geavanceerde technologie blijven gebruiken om grensomgevingen met het hoogste potentieel aan hulpbronnen te verkennen. ” Een recent partnerschap dat in de regio opviel, is het contract tussen Maersk Drilling en Total E&P, ter waarde van USD 100 miljoen. De diepwaterboorplatforms Maersk Valiant en Maersk Develop in Block 58 van het partnerschap, zullen naar verwachting deze maand van start gaan. Suriname hoopt in de voetsporen te treden van buurland Guyana, dat de afgelopen jaren aanzienlijke buitenlandse investeringen heeft aangetrokken in zijn olie-industrie. Met name Exxon heeft zwaar geïnvesteerd in de regio en begon in 2019 met de productie in het Liza-olieveld in Guyana; een gebied dat 120.000 bpd kan verpompen. Exxon is nu op zoek naar de ontwikkeling van het Stabroek-blok, na ondertekening van een deelovereenkomst met de regering, die naar verwachting tegen 2026 750.000 bpd zal produceren. De olieproductie in Guyana zou langer dan 30 jaar kunnen duren, wat een aantrekkelijke kans biedt voor exploratie op langere termijn en tegen lage kosten. In 2020 had Guyana een verwachte economische groei van ongeveer 50 procent, vooral dankzij de snelgroeiende olie-industrie. Volgens het Internationaal Monetair Fonds, kan het land de komende vier jaar een gemiddelde jaarlijkse reële bbp-groei van ongeveer 13 procent verwachten. Omdat bedrijven minder bereid zijn om verstrikt te raken met buurland Venezuela, vanwege de complexe politieke situatie en de huidige Amerikaanse sancties, waarbij de olie-export van het land in 2020 naar het laagste niveau in 77 jaar daalde, bieden Guyana en Suriname een helder alternatief. Hoewel het nog vroeg is om in Suriname te boren, zouden succes in Guyana en een duidelijke interesse van internationale oliemaatschappijen de kleine Zuid-Amerikaanse staat op de kaart kunnen zetten.

(Bron: Oilprice.com)