Het Crisis- en Herstelplan 2020-2022 (CHP), moet met of zonder het Internationaal Monetair Fonds (IMF), uitgevoerd worden. Dit hebben Marten Schalkwijk, coördinator van het Crisis- en Herstelplan 2020-2022 en Danny Lachman, directeur van het Planbureau, gisteren in het tv-programma To the Point, benadrukt. Schalkwijk en Lachman gaven aan, dat het plan een Surinaams plan is en dat het IMF niets dat is opgenomen in het plan, heeft gedicteerd. Volgens Schalkwijk moet het plan uitgevoerd worden, zodat Suriname zijn begroting op orde kan krijgen. De overheid moet meer inkomsten genereren en haar uitgaven inkrimpen, zodat we tenminste onze renteaflossingen kunnen doen. Volgens Schalkwijk, kunnen we niet SRD 10.5 miljard verdienen en veel meer dan dat bedrag, uitgeven.

“IMF gaat onze problemen niet oplossen. IMF gaat ernaar kijken en aangeven, als ze wil ondersteunen. Zonder IMF moet de regering het plan ook uitvoeren”, stelde Schalkwijk. Lachman zei, dat als land je wel wilt hebben dat het IMF achter het plan staat, omdat dat een bepaalde mate van zekerheid en garantie biedt voor de schuldeisers en potentiële investeerders. “Maar met of zonder IMF moeten we het plan uitvoeren”, zei Lachman. Onafhankelijke deskundigen hebben uitgerekend dat als deze regering het beleid van de vorige regering zou voortzetten, de wisselkoers 52 zou zijn in 2021, 87 in 2022 en 144 in 2023.

De inflatie zou 91 procent zijn dit jaar en de volgende jaren boven 60 procent uitkomen. Dit zou een enorme achteruitgang van de koopkracht betekenen. “Als alles goed ging, hoefde het plan niet. De vorige regering heeft ons in een enorm schuldenprobleem gezet. We kunnen onze schulden niet betalen”, zei Schalkwijk. Schalkwijk liet aan de hand van een grafiek zien, dat het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking, drastisch gedaald is. In 2005 lag dat boven 4000 USD per jaar. Tot 2013 ging het goed. Er was een groei, maar deze is niet vastgehouden. De groei is omlaag gegaan door de daling van de olie- en goudprijzen. “In 2016 waren we in een dip en de regering heeft een IMF-programma gemaakt, maar niet uitgevoerd. Dat effect zie je ook. We zijn verder omlaag gegaan en in 2020 met COVID-19, is het inkomen per hoofd van de bevolking lager dan in 2005. Deze regering heeft de uitdaging om weer te zorgen voor een toename van het inkomen per hoofd van de bevolking. Daarvoor is er een plan nodig met maatregelen om niet alleen geld te halen bij volk, maar ook de overheidsbegroting op orde te krijgen, het versterken van instituten, het maken van een sociaal vangnet en de productie op gang te brengen”, gaf Schalkwijk aan. De maatregelen zoals de grondhuurverhoging, solidariteitsheffing, invoerrechtenontheffing voor bepaalde importeurs, verhoging royalties op goud, controle op de export van vis en hout en de potentiële omzet van grondhuur naar eigendom, zullen volgens Schalkwijk en Lachman, voor speciale groepen gelden en zullen samen SRD 2.1 miljard opbrengen. Echter de verhoging van de governmenttake met SRD 1, de verhoging van de omzetbelasting en de invoering van de btw in 2022, zullen volgens hen, ook de gewone man treffen. Het CHP beslaat een periode van twee jaar. Lachman legde uit dat de regering haar regeerperiode heeft opgesplitst in drie fases: een urgentiefase van 9 maanden, een stabilisatiefase van 24 maanden en de groeifase van 2 jaar. “Het plan covert de eerste twee fases. Het stukje duurzame groei past niet in het plan en wordt opgenomen in het Meerjaren Ontwikkelingsplan.”