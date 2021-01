Diverse casino’s hebben als gevolg van de nieuwe covid-maatregelen, hun deuren moeten sluiten. Het personeel zit hierdoor in een zeer moeilijke situatie en verkeert in het ongewisse over hun baan en inkomen. Enkele medewerkers van verschillende casino’s hebben gisteren het initiatief genomen om namens hun collega’s, een petitie in te dienen bij het parlement en hun beklag te doen. Zij willen dat de regering de casino’s toestemming geeft hun deuren weer te openen, vooral omdat zij zich houden aan de door de regering geformuleerde protocollen voor casino’s. Nawin Rampertap van Pasha Global Casino’s (Atlantis Casino, red.), zei in gesprek met Trishul Broadcasting Network, dat de effecten van het sluiten van de casino’s, niet te overzien zijn.

Volgens Rampertap, gaat het om een groep van 2000 mensen. ‘’Zij moeten hun kinderen verzorgen en vaste lasten en huur betalen. Een groot deel van de medewerkers is ook alleenstaande moeder’’, zegt hij. Lesley Welzijn van Atlantis Casino, zei dat bij de vorige sluiting van de casino’s, hij zeker twee keer zijn volledige salaris heeft ontvangen, maar daarna ontving hij slechts de helft. Welzijn gaf aan dat er nu een hele maand niet is gewerkt. Hij zegt niet te weten wat hij moet doen als de directie besluit dat hij geen salaris zal krijgen. “Wat moet ik doen? Mijn kinderen moeten eten, ik moet huur betalen, maar ik heb geen inkomen en werk. Ik heb gehoord van een covid-steun, maar volgens mij heeft niemand de steun gekregen.

De regering mag de casino’s sluiten, maar moet ons tegemoetkomen, zodat we onze vaste lasten kunnen betalen.”

Delores Carrilho van Riveira Casino, zei dat zij thuis zit zonder werk, maar drie kinderen heeft om te verzorgen. Carillho is van mening dat als de warenhuizen open mogen, de casino’s ook open mogen. Zij haalde aan dat in de warenhuizen de mensen verschillende dingen aanraken, terwijl in het casino, mensen maar op één plek zitten. “Als ze opstaan, wordt de machine schoongemaakt, dus ik zie geen vuiltje aan de lucht als de casino’s opengaan”, stelde Carrilho. In de petitie aan het parlement is er gevraagd naar een oplossing, omdat de medewerkers niet te lang thuis willen zitten. Zij vrezen hun baan en inkomen kwijt te raken. Assembleevoorzitter Marinus Bee, heeft beloofd de kwestie te bespreken met het COVID-19 Management Team.

De medewerkers geven aan dat toen de casino’s open mochten, zij zich hielden aan alle protocollen. Zo werd de temperatuur van iedere klant die binnenkwam opgenomen, terwijl ook de tijd waarop de klant binnenkwam en vertrok, werd geregistreerd. Iedereen had een mondkapje op, klanten mochten niet in groepjes bij elkaar, er werd afstand gehouden en bij binnenkomst moest eenieder zijn handen ontsmetten. “Personeelsleden die ziek waren, moesten thuis blijven. De klanten hielden zich wel aan de regels, hoewel er soms wel moeilijke klanten ertussen waren”, gaven de medewerkers aan. Rampertap is van mening dat de casino’s met de vastgestelde protocollen, veilig opengesteld kunnen worden. “Het belangrijkste is dat mensen geregistreerd worden, zodat mensen gemakkelijk te tracen zijn en in quarantaine kunnen gaan. Het ergste is dat de casino’s gesloten zijn, terwijl er protocollen zijn. Dat wekt frustraties op”, zei Rampertap. De medewerkers hebben nog geen informatie dat zij hun baan kwijt zullen raken als de situatie zo doorgaat. Zij worden pas opgeroepen als de regering weer besluit dat de casino’s open mogen. Rampertap is van mening dat hoe langer de casino’s sluiten, hoe erger het wordt en hoe moeilijker het wordt om mensen tegen te houden om te gaan protesteren.