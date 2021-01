Ook voor Suriname

De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM), legt vanaf vrijdagavond alle intercontinentale vluchten en alle vluchten naar Europese ­bestemmingen waar haar bemanning moet overnachten, stil. Dus ook alle vluchten naar Suriname. Dit in verband met de verscherpte coronamaatregelen in Nederland. Het gaat ongeveer om 275 intercontinentale vluchten per week en een op de vijf vluchten binnen Europa. Dit werd gisteren bekendgemaakt door premier Marc Rutte. De KLM zegt, dat zij vanuit goed werkgeverschap nooit personeel achterlaat in het buitenland. KLM vloog juist naar oranje en rode landen voor essentiële reizen en vracht.

“We kunnen niet het risico lopen, dat onze mensen in een ver land stranden, als de coronatest positief uitvalt,” aldus een woordvoerder van de KLM.

Het vliegverbod zal gelden voor risicolanden, zoals het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika, waar de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten van het coronavirus, zijn opgedoken. Ook heel Zuid-Amerika komt op de zwarte lijst, vanwege een Braziliaanse mutatie. Daardoor gaat het vliegverbod ook gelden voor passagiersvluchten uit Suriname, Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay en Venezuela. Ook Kaapverdië valt onder de risicolanden. Vrachtvluchten en noodzakelijke reizen, zoals om medische redenen of vanwege repatriatie, zijn uitgezonderd van de maatregelen.

Daarnaast wil het kabinet voor iedereen die naar Nederland reist, een sneltest vlak vóór vertrek, verplicht stellen. Die verplichting geldt momenteel alleen voor reizigers vanuit Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk (VK). Een negatieve PCR-test die maximaal 72 uur vóór vertrek is afgenomen, is al verplicht voor iedereen die naar Nederland afreist. Uiteindelijk moeten reizigers dus zowel een negatieve PCR-test als een sneltest, die binnen een kwartier een uitslag geeft, kunnen overleggen. Het kabinet werkt bovendien aan een quarantaineplicht van tien dagen voor iedereen die naar Nederland afreist, maar dat vergt nieuwe wetgeving.

Het Nederlandse kabinet wil binnen enkele dagen ook een avondklok invoeren, mits de Tweede Kamer daarmee instemt. Die moet gaan gelden in heel Nederland tussen 20.30 en 4.30 uur, tot 9 februari. Noodzakelijke bewegingen zijn uitgezonderd van de maatregel, zoals mensen die naar hun werk gaan. Zij moeten dan wel een werkgeversverklaring kunnen tonen.

Ook onze eigen Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM, laat weten in een communiqué, dat ze op de hoogte is van de nieuwe maatregelen van de Nederlandse regering. Ze is in overleg om na te gaan, wat dit voor gevolgen heeft voor haar vluchten tussen Amsterdam en Paramaribo. Zodra zij daarover duidelijkheid heeft, zal zij de nodige instructies aan haar passagiers doorgeven.