De nieuwe variant van COVID-19, die is ontstaan in Manaus (Brazilië), schijnt sneller, sterker en dodelijker te zijn voor jonge mensen. Verder lijkt de variant personen vaker te treffen, die eerder besmet waren geraakt met het oorspronkelijke virus Covid-19. De nieuwe stam lijkt, een meer besmettelijke structuur te hebben dan andere recente coronavirusstammen, die al paniek veroorzaken in andere delen van de wereld, vanwege de negatieve invloed op ziekenhuissystemen en de sterfgevallen die verband houden met de hogere niveaus van overdraagbaarheid. De snelheid en ernst van de COVID-19 mutant op patiënten die noodhulp behoeven in Manaus, hebben de aandacht getrokken van gezondheidswerkers die in de frontlinie werken. Het virus vormt zelfs meer ernstige infecties en in minder tijd dan Covid-19 die in de eerste golf werd gezien. Vier dagen lang hoorde een Braziliaanse medium in de hoofdstad Manaus rapporten van deskundigen die bevestigden, dat het nieuwe virus van COVID-19 een grotere overdraagbaarheid vertegenwoordigt. Bovendien laten de data zien, dat er nu veel jongere mensen sterven. Volgens de sterftecijfers van de afgelopen 30 dagen, waren vier van de tien dodelijke slachtoffers in de staat jonger dan 60 jaar.

Meer sterfgevallen onder jongeren

Een ander probleem is de mortaliteit van jonge mensen, die ook zou worden geassocieerd, met de grotere pathogeniteit van het virus. Het voormelde medium analyseerde het nieuwste gegevenstransparantieportaal van de registratiekantoren. Er werden 710 sterfgevallen geregistreerd in de staat (een cijfer dat nog steeds kan toenemen), van wie 285 mensen nog geen 60 jaar waren of 40,1% van het totaal. Voor die periode was dit percentage 36,5%. “Ongetwijfeld gaan er nu veel meer jonge mensen dood. We hebben het niet alleen over een risicogroep: dit vindt in alle leeftijdsgroepen plaats, met desastreuze gevolgen voor baby’s, kinderen en tieners, zelfs zonder comorbiditeit”, zei infectioloog Silvia Leopoldina. Verder benadrukte ze, dat er veranderingen optreden in het gedrag van het virus. “Vroeger verschenen de eerste ernstige symptomen rond de tiende dag. Nu zijn er patiënten met verschijnselen rond de zeven tot acht dagen, waarbij 75% van beide longen aangetast zijn. “Deze verkorting van tijd maakt het herstel moeilijker”, zei ze. Medicus Ana Paula Rocche is het eens, dat het virus niet meer hetzelfde is. “De patiënt begint op de eerste dag al keelpijn te krijgen; dan krijgt deze hoofdpijn; op de derde dag begint de koorts, en op de vierde treedt de kortademigheid in, en als je hem aan een ​​oxymeter koppelt, is de verzadiging die 98% betrof, 70% of 75%. “Dit is niet normaal! Het betreft een buitengewoon ernstige ziekte die de luchtwegen en de longen aanvalt”, benadrukte zij. Rocche zei, dat veel patiënten in plaats van pijn elders, ‘pijn’ in de borst hebben. “De longen lijken uit te drogen, te krimpen; en dan ga je behandelen met alles wat antibioticum, antistollingsmiddel is en toch zet de long niet uit. Dit is abnormaal. We weten wat we hiertegen moeten doen. Het is te raar”, aldus Rocche, werkzaam in de zorg.

Instorting en nieuwe variant verergeren de situatie

Professor Bernardino Albuquerque, van UFAM (Federale Universiteit van Amazonas) en onderzoeker bij Fiocruz Amazônia, schat dat dit allemaal het resultaat is vanuit de ineenstorting van het gezondheidssysteem. “Eind december was er al een toevloed van patiënten. We hebben patiënten uren zien wachten in een ambulance. De klinische toestand wordt verergerd door deze toestroom, naast een gebrek aan medische voorraden. Als we het gezondheidssysteem goed hadden voorbereid om in te spelen op een tweede golf Covid besmettingen zouden er niet zoveel doden vallen. De regering heeft elke structuur die ze eerder had opgezet, ontmanteld. We beginnen weer helemaal opnieuw”, aldus Albuquerque.