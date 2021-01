De regering van de Amerikaanse president-elect Joe Biden, zal de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó, blijven erkennen als de president van het Zuid-Amerikaanse land. Anthony Blinken, Biden zijn kandidaat voor de functie van minister van Buitenlandse Zaken, bevestigde dit dinsdag. Blinken vertelde leden van de Amerikaanse Senaat, dat Biden zou proberen sancties “effectiever” te richten op het land, met als doel president Nicolás Maduro, af te zetten. Blinken zei dat de nieuwe regering zou kijken naar meer humanitaire hulp aan het land.

De Verenigde Staten, samen met tientallen andere landen, erkenden Guaidó – de leider van de door de oppositie gehouden Nationale Vergadering van Venezuela – als de president van het land in januari 2019, met het argument dat de herverkiezing van Maduro in 2018 vervalst was. “We hebben een effectief beleid nodig dat Venezuela weer democratisch kan maken, te beginnen met vrije en eerlijke verkiezingen”, zei Blinken. Guaidó zijn poging om Maduro te verdrijven – die toezicht heeft gehouden op een ineenstorting van de ooit welvarende OPEC-economie en wordt beschuldigd van corruptie en mensenrechtenschendingen – is tot stilstand gekomen.

Maduro noemt Guaidó een ‘’Amerikaanse marionet die hem via een staatsgreep wil verdrijven’’. Zijn bondgenoten hebben de wens uitgesproken om na jaren van spanningen en escalerende Amerikaanse sancties, in onderhandeling te treden met de regering Biden.

(Bron: Reuters)