Minister Amoksi van Justitie en Politie, heeft onlangs bekendgemaakt, dat er voorlopig en wel tot nader order, een gedoogbeleid zal worden gevoerd ten aanzien van migranten die hier zijn gestrand vanwege de COVID-19-pandemie en in een zeer moeilijke situatie zijn beland, omdat ze heel moeilijk aan tijdelijk werk kunnen komen om in hun eigen onderhoud te voorzien. Er zou dus geen heksenjacht op deze mensen worden uitgevoerd, indien ze ergens en wel tijdelijk, emplooi hebben. Deze verklaring klonk als muziek in de oren van velen en vooral van de hier aanwezige groep Cubanen, die zich in een hopeloze situatie bevindt. Maar zoals vaak het geval, werken bepaalde ministeries niet in een gecoördineerde zin en worden er maatregelen genomen, die een goede samenwerking in de weg staan. De minister van Justitie en Politie, geeft het voorlopige gedoogbeleid van de regering ten opzichte van migranten aan en het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, houdt zich aan de arbeidswetgeving, en wenst die naar letter en geest na te leven en rijdt daarmede een voorlopige beslissing van Justitie en Politie in de wielen, door winkeliers die migranten een tijdelijk baantje hebben verschaft, forse boetes te geven. Winkeliers die dachten conform het meegedeelde gedoogbeleid te kunnen en mogen handelen, zijn nu het slachtoffer van de niet goede samenwerking en of afstemming tussen twee departementen. We weten allemaal, wat er kan gebeuren als mensen desperaat zijn en geen enkele uitweg meer zien en gestrand zijn in een vreemd land. Daar kan collectief protest uit voortvloeien en het kan ongeregeldheden opleveren en dat moeten wij nu juist niet hebben. We hebben gezien hoe gecoördineerd de Cubanan tewerk zijn gegaan te South Drain, een actie die op niets is uitgelopen, maar wel een grote groep personen op de been bracht. Een actie die gelijk internationaal werd gevolgd en gelukkig met een sisser is afgelopen. Deze mensen verkeren nog steeds in ons midden en we hebben de verantwoordelijkheid, erop toe te zien dat ze niet verhongeren en dat kan door ze tijdelijk de ruimte te bieden zichzelf in stand te houden. Een ander aspect dat zeker belichting verdient, is de manier waarop onze Vreemdelingendienst zich opstelt tegenover vreemdelingen die hier vertoeven en voor een verblijfsvergunning in aanmerking wensen te komen. Het is geen onbekend fenomeen, dat bepaalde vreemdelingen van het kastje naar de muur worden gestuurd, alvorens en uiteindelijk de verblijfvergunning op een legale wijze te kunnen verkrijgen. Vooral de groep Latijns-Amerikaanse migranten die hier tijdelijk of langer wenst te verblijven, wordt afgeperst. In 2019 werd door de regering Bouterse een generaal pardon regeling geïntroduceerd, waarbij vreemdelingen een bepaald bedrag in dollars moesten neertellen om een jaar langer in Suriname te kunnen verblijven. In het daaropvolgende jaar moest dan nog een vastgelegd bedrag betaald worden om het verblijf te kunnen verlengen. Tot op heden is het niet duidelijk, of op deze generaal pardon regeling kan worden voortgeborduurd of dat er een afwijkende regeling is of nog wordt geïntroduceerd. Te midden van de COVID-19-crisis is het voor veel migranten nu niet duidelijk, hoe het verder moet en in troebel water is het natuurlijk makkelijker vissen vangen en wordt de deur voor onregelmatigheden, wederom op een kier gezet. Veel migranten die hun verblijf wensen te verlengen, weten nu niet waar ze aan toe zijn en zijn ook geenszins van plan, in te gaan op tal van duistere voorstellen of bedragen in valuta, die niet binnen de generaal pardon regeling waren afgesproken. Het is bekend, dat er al jaren behoorlijke nyan wordt gemaakt door corrupte figuren bij de Vreemdelingendienst en dat de ene buitenlander snel aan een verblijfsvergunning worden geholpen en de ander weer niet, en wij weten precies waar dat allemaal aan ligt. Het is daarom van belang, dat ook deze regering stappen onderneemt om de zaak daar vlotter en eerlijker te doen verlopen. Minister Amoksi heeft veel werk als het om de vreemdelingenregistratie en verwerking van hun documenten gaat. De minister zou er ook goed aan doen om nauw overleg te plegen met zijn ambtgenoten op Arbeid, om te voorkomen dat zich tal van misverstanden voordoen. Hopelijk zullen de hier gestrande buitenlanders dan in staat zijn zonder voortdurende angst, een stuk brood te verdienen.

Minister Amoksi van Justitie en Politie heeft ons naderhand wat toelichting verschaft over de maatregelen die het ministerie in petto heeft met betrekking tot het vreemdelingenbeleid. De minister verklaarde tegenover ons, dat er inderdaad zaken anders moeten worden aangepakt binnen het vreemdelingenbeleid en daar wordt momenteel hard aan gewerkt. Een commissie buigt zich momenteel over de tekortkomingen, met als doel hier verbetering te doen optreden. Minister Amoksi beaamde dat er ook bij de Vreemdelingendienst, zaken over een andere boeg moeten worden gegooid, en dat daar zeker verbeteringen op korte termijn zullen optreden. Ook aan de zogeheten ‘generaal pardon’ regeling die onder de regering Bouterse werd ingevoerd, zal de nodige aandacht worden besteed. Het is niet uitgesloten, dat Justitie en Politie, waaronder het vreemdelingenbeleid valt, voor een totaal andere aanpak zal kiezen met als doel een beduidende verandering c.q. verbetering te bewerkstelligen. Keerpunt heeft uit het gesprek met de minister kunnen opmaken, dat de vraagstukken die momenteel heersen met betrekking tot de hier aanwezige vreemdelingen, en die ons land in de toekomst nog zullen betreden, uitermate serieus worden benaderd en de bewindsman zijn uiterste best doet, er een succesverhaal van te maken. Indien zijn collega op Arbeid, ook met Amoksi in conclaaf gaat, om het huidige gedoogbeleid van de regering ten opzichte van vreemdelingen meer inhoud te geven, zullen vooral de hier gestrande buitenlanders, die ook moeten zien te overleven, een aangenamere periode tegemoet kunnen zien, en dan wel zolang de COVID-19-pandemie ons allen ‘gevangen’ houdt.