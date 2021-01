Minister Riad Nurmohamed, van Openbare Werken (OW) heeft verklaard, dat er destijds bij de toebedeling van de Nederlandse vedragsmiddelen, echter wél ondersteuning plaatshad, met heel veel deskundigheid. Volgens Nurmohamed, heeft Suriname zich uitgebreid op het gebied van de infrastructuur en verkaveling. Nurmohamed is van mening dat wij nu integrale superdeskundigen nodig hebben, waarbij de eisen daartoe verhoogd kunnen worden. Nurmohamed: “Dit is al aangekondigd en tevens van kracht”. Volgens de minister zullen grote verkavelingsprojecten niet meer via OW geschieden. De goedkeuring en de stempel kunnen wel gehaald worden op OW. Nurmohamed zei, dat bij deze hiervoor ook betaald zal moeten worden, zodat het ministerie 100 procent garantie bieden, dat de infrastructuur voldoet aan de eisen die OW stelt. “Het ministerie moet zich nu gaan richten op beleid”, aldus Nurmohamed.

Verkeer

Nurmohamed verklaarde, dat er bij het bouwen van bruggen etc, eerst vooronderzoek gedaan moet worden, om de file problemen die zich momenteel voordoen in het verkeer te voorkomen en te minimaliseren. Doordat de meeste mensen in de stad werken en naar school gaan, raken de straten overvol. Volgens Nurmohamed kunnen er in het kader van de files maatregelen getroffen worden, maar het zal het bestaande probleem echter niet oplossen, wél zal het de efficiëntie bevorderen. Nurmohamed benadrukte: “Er zullen files zijn, maar de doorstroming zal vlotter verlopen.”

Milieu

Volgens Nurmohamed wordt er ook naar het milieuvraagstuk gekeken. De minister onthulde, dat de komende maanden de milieupolitie versterkt zal worden. De milieupolitie zal volgens Nurmohamed meer bevoegdheden krijgen, door bijvoorbeeld boetes onmiddellijk te innen. Echter wil OW het initiatief nemen ook gescheiden vuil te introduceren en verwerken. Binnenkort zal er in twee ressorten van Paramaribo geëxperimenteerd worden, waar mensen hun vuil zullen moeten scheiden, bijvoorbeeld door plasticflessen, en glazenflessen apart te houden. Nurmohamed: “Mensen moeten gestraft kunnen worden voor milieuvervuiling”. Volgens Nurmohamed zal er een test in Paramaribo hiermede gedaan worden; waarbij de mensen gratis vuilniszakken krijgen, en er twee verschillende vuilniswagens langs zullen komen, om het gescheiden vuil op te halen. Nurmohamed sprak de hoop uit, dat wij in de toekomst dan minder flessen in de rioleringen en sloten zullen hebben.