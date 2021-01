Het parlement is gisteren na lange felle discussies, ertoe overgegaan om de Wet Loonbelasting, de Wet Omzetbelasting en de Wet Inkomstenbelasting, te wijzigen. Met de aanpassing van de loon- en inkomstenbelasting zullen loontrekkers, natuurlijke personen en lichamen die meer dan SRD 150.000 per jaar verdienen, de 10% solidariteitsheffing betalen. De omzetbelasting zal met 2% verhoogd worden van 10% naar 12%. Er is breed gediscussieerd over de gevolgen die deze belastingverhogingen zullen hebben voor de samenleving. De verhoogde omzetbelasting en de aanpassing van de loon- en inkomstenbelasting gaan in per 1 februari 2021. De wetten loon- en inkomstenbelasting zijn met 31 stemmen voor en 10 tegen aangenomen. De NDP-fractie heeft tegen gestemd. Bij de stemming van de Wet Omzetbelasting, heeft de BEP zich heeft onthouden van stemmen, terwijl de NDP-fractie ook tegen heeft gestemd. Rabin Parmessar (NDP), zei dat de drie wetten een enorme doorwerking hebben naar de totale samenleving. De NDP-fractie wilde dat de belastingwetten behandeld werden nadat de regering het beloofde integraal plan aan het parlement had overhandigd. Hij gaf aan, teleurgesteld te zijn dat de minister van Financiën niet breed is ingegaan op alle effecten die deze maatregelen zullen hebben. Volgens hem is het leven zwaar geworden voor de burgers als gevolg van de beleidsmaatregelen. Parmessar had graag dat de grens van SRD 150.000 opgetrokken zou worden naar SRD 200.000, omdat personen het door de devaluatie heel moeilijk hebben. “Ik heb het gevoel dat we aan de ene kant geld willen halen, maar niet naar de noden van het volk kijken.” Ook de verhoging van de omzetbelasting met 2% zal volgens Parmessar, 6-10% lastenverzwaring voor de consument betekenen. Minister Armand Achaibersing van Financiën zei in zijn toespraak, dat hij zich afvraagt of men wel beseft, dat de regering een crisis aan het bezweren is. Hij zei dat hij eerder heeft aangegeven, dat monetair financieren inflatoir zal werken en de bevolking daarmee niet geholpen is.

Over het snel afhandelen van de wetten zei hij: ‘’We don’t have time to lose, anders gaan we nog meer in ellende komen, dus het is een verzoek om mee te gaan met het afhandelen van de wetten.’’

Parmessar zei daarop, dat hij erkent dat het land in een financieel-economisch uitdagende positie zit, maar dat er daarom juist goed overwogen moet worden welke maatregelen worden genomen, wanneer die worden genomen en wat de alternatieven zijn.

In een motie wordt de regering opgeroepen om binnen zes maanden het parlement te informeren over de belastinghervormingen die doorgevoerd zijn en de geboekte resultaten. De staat zal met de verhoging van de loon- en inkomstenbelasting, om en nabij SRD 300 miljoen verdienen. De opbrengst van de omzetbelasting die nu ongeveer 105 miljoen bedraagt, zal volgens Gajadien in de buurt komen van SRD 200 miljoen.

