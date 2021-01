De samenwerking van Guyana met de Amerikaanse marine heeft al vroeg vruchten afgeworpen, zelfs voordat de Amerikanen officieel aan hun missie langs de kust van Guyana begonnen, toen het schip USCGC Stone, een schip onderschepte dat bezig was met drugshandel. Volgens informatie vrijgegeven door de Defense Visual Infor-mation Distribution Service (DVIDS), kwam het schip op weg naar Guyana om zijn gezamenlijke patrouilles uit te voeren in overeenstemming met Operatie Southern Cross, het schip ten zuiden van de Dominicaanse Republiek tegen.

USCGC Stone patrouilleert voor de kust van Guyana

Er werd uitgelegd, dat de USCGC Stone op basis van informatie van een maritiem patrouillevliegtuig, het schip benaderde en de autoriteit van de Amerikaanse kustwacht gebruikte om ze tegen te houden. Een ander schip, de USCGC Raymond Evans, arriveerde vervolgens ter plaatse. “Een kustwachtteam van de Raymond Evans voerde een wetshandhavingsinstantie uit en testte pakketten die aan boord van het schip waren aangetroffen, waarbij balen cocaïne werden onthuld die geschat worden op 2148,5 lbs (970 kg) in totaal”, zei DVIDS in een verklaring. De bemanning van Stone bleef ter plaatse tijdens de zoektocht naar het schip om te helpen indien nodig.

Na het aan boord gaan, nam de bemanning van Raymond Evans bezit van de smokkelwaar en arresteerde de vier vermoedelijke leden van het schip die verdovende middelen verhandelden. Ze werken samen met het 7e district van de Amerikaanse kustwacht en het ministerie van Justitie aan de volgende stappen.

De DVIDS-verklaring bevatte citaten van hoge functionarissen van de Amerikaanse marine. Vice-admiraal Steven Poilin die het bevel voert over de Amerikaanse kustwacht Atlantic Area, was niet verbaasd over de efficiëntie van het schip tijdens de drugsaanval. Volgens hem is dat waar de kapitein, de bemanning en de kustwacht, zich op voorbereiden.

“USCGC Stone is een zeer capabel multifunctioneel platform en klaar om missies uit te voeren om levens te redden, legale activiteiten op volle zee te ondersteunen en kustwachtpartnerschappen met andere landen te benadrukken en op te bouwen”, zei DVIDS.

“De bemanning van Stone vertoont de hoogste professionele competentie, wat bevestigt dat Stone zeer geschikt is om onze partners in de Zuid-Atlantische Oceaan te helpen bij het blootleggen en aanpakken van illegale activiteiten in het maritieme domein. Deze transnationale criminele activiteiten – of het nu gaat om illegale visserij of de handel in mensen, drugs, geld enz. – vormen een uitdaging voor de wereldwijde veiligheid en alleen samen kunnen we deze bedreigingen bestrijden. “

Ondertussen drukte de commandant van USCGC Stone, kapitein Adam Morrison, zijn trots uit over het werk van zijn bemanning en hun vermogen om een ​​onmiddellijke impact te hebben op hun eerste patrouille. Volgens hem, verheugt de bemanning zich op de samenwerking met de Guyana Coast Guard. En admiraal Andrew Tiongson, de operationeel directeur van het US Southern Command, was optimistisch over het werk dat USCGC Stone zal blijven doen.

“Onze teamgenoten aan boord van USCGC Stone helpen onze gedeelde buurt – het westelijk halfrond – veilig te houden, door met succes de illegale smokkel van verdovende middelen te stoppen, terwijl ze hun even belangrijke missie voortzetten om roofzuchtige en onverantwoordelijke IUU [illegale, ongereguleerde en niet-gerapporteerde] visserij te bestrijden, een groeiende bedreiging voor de soevereiniteit van onze partnerlanden en onze collectieve regionale veiligheid”, zei Tiongson.

Onlangs werd aangekondigd dat in overeenstemming met de inspanningen om de maritieme veiligheid in de Atlantische Oceaan te vergroten, de Amerikaanse marine de USCGC Stone, een gloednieuwe kotter, heeft gestuurd om voor de kust van een aantal landen in de regio te patrouilleren. Het is al begonnen met patrouilleren voor de kust van Guyana.

De USCGC Stone is een kotter uit de Legend-klasse en wordt beschouwd als een van de technologisch meest geavanceerde schepen in de vloot van de Amerikaanse kustwacht met een bereik van 12.000 zeemijlen. Deze klasse van kotters meet meestal 127 meter, heeft een breedte van 54 voet (breedte op het breedste punt van het schip) en kan een topsnelheid bereiken van meer dan 28 knopen.

Het schip zal gedurende meerdere maanden worden ingezet in de Zuid-Atlantische Oceaan en zal worden belast met het bestrijden van illegale, ongereguleerde en niet-gerapporteerde visserij, terwijl het ook de relaties voor maritieme soevereiniteit en veiligheid in de hele regio versterkt.

