MV Sandaka wordt voorlopig ingezet

Gezien de MV Canawaima voorlopig niet ingezet kan worden, is Guyana bereid en gereed om de MV Sandaka in te zetten, om de veerdienst tussen Guyana en Suriname te hervatten. Dit werd woensdag jl. bevestigd door de Guyanese-minister van Openbare Werken Juan Edghill tijdens een persconferentie. “De veerdienst, normaliter verzorgd door de Canawaima, kan elk moment hervat worden door de mv Sandaka in te zetten”, aldus Edghill. Volgens de bewindsman, is er nog geen overeenstemming met Suriname bereikt over een herstartdatum. Hoewel er van Guyane-se zijde veel moeite is gedaan om het probleem op te lossen, is er sprake van een patstelling. De twee landen zijn er op diplomatiek niveau niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over een nieuwe datum voor de herstart van de veerdienst, die sinds maart 2020 is gestopt vanwege de coronavirus-pandemie. De twee landen hadden eerder op diplomatiek niveau afgesproken op 12 december 2020, opnieuw op te starten. Maar die datum werd afgeblazen, nadat honderden Cubaanse migranten kampeerden te South Drain, Suriname, in afwachting van de inzet van de veerboot om naar Guyana te gaan als transitohaven met bestemming, de VS.

MV Canawaima blijft in een droogdok

Edghill zei, dat terwijl de MV Canawaima in het droogdok bevindt in Suriname, de beschikbaarheid van een andere boot nu op geen enkele manier een belemmering vormt voor de herstart van de veerdienst. Hij zei dat de M.B. Sandaka, als vervangend vaartuig, direct beschikbaar is en dat sinds vorig jaar. Edghill zei, dat het hoofd van de Maritieme Administratie, Stephen Thomas, samen met twee technici binnenkort naar Suriname zullen reizen om het schip te inspecteren. De twee landen hebben zich gecommitteerd met belanghebbenden uit de particuliere sector de veerdienst weer op te starten. De regeringen van Guyana en Suriname riepen, na bespreking inzake de heropening van de veerdienst, ook op tot de oprichting van een Raad van Bestuur voor de MV Canawaima joint venture.