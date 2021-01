Total, Apache vinden olie bij Keskesi-put

Total en Apache Corporation maakten vandaag bekend, dat ze een nieuwe belangrijke olie- en gasvondst hebben gedaan bij de Keskesi East-1-put, in blok 58 voor de kust van Suriname. Dit volgt op eerdere ontdekkingen bij Maka Central, Sapakara West en Kwaskwasi. De put werd geboord met een waterdiepte van ongeveer 725 meter en trof in totaal 63 meter nettoloon van koolwaterstoffen aan, bestaande uit 58 meter netto zwarte olie, vluchtige olie en gasbetalingen in Campano-Maastrichtian reservoirs van goede kwaliteit, samen met 5 meter van de netto-opbrengst voor vluchtige olie in de reservoirs van Santonian, waar net de logboekregistratie is uitgevoerd. Er wordt nog geboord naar diepere neocomische doelen.

“We zijn verheugd deze nieuwe ontdekking aan te kondigen, die bevestigt dat deze eerste verkenningscampagne een groot succes is en bijdraagt aan de bewezen bron van middelen”, aldus Kevin McLachlan, Senior Vice-President Exploration bij Total.

“We zijn ook verheugd als nieuwe exploitant van het blok, om de beoordelingsoperaties te starten die zijn ontworpen om de ontdekkingen van 2020 te karakteriseren, terwijl we tegelijkertijd een tweede verkenningscampagne starten voor dit productieve blok in 2021.” Totaal aangenomen exploitant van Block 58 op 1 januari 2021, met een werkbelang van 50 procent. Na voltooiing van de operaties op Keskesi East-1, zal het Noble Sam Croft-boorschip worden vrijgegeven.