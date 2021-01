Vicepresident Ronnie Brunswijk, heeft vandaag op de regeringspersconferentie meegedeeld aan de pers, dat zowel de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) als van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), binnenkort wordt vervangen. Volgens de vicepresident, heeft een evaluatiecommissie de veiligheidsdiensten en het KPS doorgelicht. Naar aanleiding van de bevindingen van deze commissie is besloten om de leiding van deze diensten te vervangen. De vicepresident zei, dat de commissie drukdoende is om het werk af te ronden. De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, zei dat er nog geen zicht op is wie korpschef Roberto Prade en DNV-directeur Danielle Veira, zullen vervangen.